Den Haag wil een straat of plein vernoemen naar Pim Fortuyn

De gemeente Den Haag gaat een straat of plein vernoemen naar de in 2002 vermoorde politicus Pim Fortuyn. Die toezegging heeft burgemeester Pauline Krikke (VVD) dinsdag gedaan aan Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse coalitie. Fortuyn begon zijn politieke loopbaan als lijsttrekker van Leefbaar Nederland en richtte later zijn eigen partij Lijst Pim Fortuyn (LPF) op.

Fortuyn wordt op voorspraak van gemeenteraadslid René Oudshoorn op de zogeheten ‘lijst te vernoemen personen’ geplaatst. Dat wil zeggen dat hij in aanmerking komt om de naamgever te worden van een nieuwe locatie in de stad. „Wanneer er nieuwe straatnaamgeving benodigd is met het juiste naamgevingsthema, is Pim Fortuyn een van de kandidaten voor vernoeming”, schrijft Krikke.

Een woordvoerder van de Haagse wethouder Richard de Mos, die buitenruimte in zijn portefeuille heeft, weet niet hoeveel mensen op de lijst te vernoemen personen staan. Dat Fortuyn daar nu als laatste aan is toegevoegd, wil volgens de gemeente niet zeggen dat hij het laatst aan de beurt is. „Het moet passen bij de omgeving.”

Rotterdam, waar Fortuyn de laatste jaren van zijn leven woonde, heeft na diens dood een pleintje in het centrum vernoemd naar hem. Daar staat ook een standbeeld van de politicus. (NRC)