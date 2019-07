Ontslagen topman Ghosn sleept Nissan en Mitsubishi voor rechter in Nederland

Carlos Ghosn, de ontslagen topman van Nissan en Mitsubishi, sleept zijn voormalige werkgevers voor de rechter in Nederland. Hij claimt 15 miljoen euro van de twee bedrijven waar hij tot eind vorig jaar de leiding over had. Dat meldt de Franse krant Le Figaro donderdag. Een woordvoerder van de rechtbank van Amsterdam bevestigt dat er eind juni een zaak is aangespannen door de advocaten van Ghosn, maar kan verder niet ingaan op de inhoud.

De voormalige bestuursvoorzitter van de auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi, die momenteel op borgtocht vrij is in Tokio nadat hij meerdere keren werd aangeklaagd voor financiële wandaden, beschuldigt de twee Japanse autofabrikanten van het onterecht beëindigen van zijn contract bij Nissan-Mitsubishi BV (NMBV). Het bedrijf zou geen bewijs hebben geleverd van de beschuldigingen die tegen hem werden geuit. Het hoofdkantoor van de auto-alliantie is op papier gevestigd in Amsterdam.

In januari bleek uit een gezamenlijk onderzoek van Nissan en Mitsubishi dat hun voormalige bestuursvoorzitter Ghosn 7,8 miljoen euro aan onterechte vergoedingen had ontvangen van NMBV, een joint venture die in 2017 werd opgericht. Volgens de advocaten van Ghosn hebben zij hier echter geen bewijs voor geleverd en wordt daarmee de Nederlandse wet overtreden.

Ghosn werd in november voor het eerst gearresteerd door de Japanse autoriteiten voor fraude. Hij zou onder meer inkomsten hebben verzwegen in officiële stukken voor de Japanse beurs. Hij werd in totaal 108 dagen in voorarrest gehouden, maar werd op 6 maart 2019 vrijgelaten na betaling van een borgtocht van omgerekend bijna 8 miljoen euro. In april werd hij, na twee andere aanklachten, voor de vierde keer aangeklaagd door justitie in Japan, ditmaal voor ernstig misbruik van vertrouwen.