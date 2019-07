Navigatiesysteem Galileo weer operationeel na technische storing

Het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo is weer operationeel na een storing van de grondapparatuur, sinds vorige week vrijdag. Dat meldt de toezichthouder GSA donderdag. De navigatie- en tijdsvoorzieningen van het systeem zijn nog wel instabiel.

Door de storing was de apparatuur in de controlecentra van Galileo niet in staat om de tijd en baanvoorspellingen te berekenen. Dat zijn twee taken die essentieel zijn voor het functioneren van de navigatie. De locatie van een gebruiker wordt namelijk bepaald door het tijdsverschil te meten tussen het moment dat een locatiebericht is verzonden en het moment dat het aankomt bij de satelliet. Om de precieze oorzaak van het probleem te achterhalen wordt nog een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld.

Galileo is de Europese tegenhanger van het Amerikaanse gps en heeft rond de 10 miljard euro gekost. Dat het niet werkte zorgde voor hilariteit onder computerfanaten, die GSA vroegen of al geprobeerd was het systeem „opnieuw op te starten”. Woensdag liet GSA weten dat „verschillende elementen van de grondinfrastructuur” inderdaad „opnieuw geïnitieerd” waren.

Het netwerk is werkzaam sinds december 2016 maar bevindt zich in de proeffase. Het wordt wel al gebruikt door nieuwe telefoons zoals de iPhone 8 en X, en de Samsung Galaxy S8. Het systeem heeft nu 26 satellieten en moet in 2020 worden uitgebreid naar 30 satellieten, waarna het volledig operationeel moet zijn.

De controlecentra van Galileo zijn in het Duitse dorp Oberpfaffenhofen en het Fucino-ruimtecentrum in Italië. Naast Galileo en gps worden gebruikers voor navigatie bediend door het Russische netwerk GLONASS en het Chinese Beidou.