Mijn dochters maken op vakantie steeds ruzie

Foto Carroll Photo

Moeder: „Mijn dochters van 15 en 17 jaar maken op vakantie vaak heel erge ruzie. Het gaat vaak over niets bijzonders, zoals het lenen en dragen van elkaars kleding. Ik bemoei me er eigenlijk weinig mee omdat ik vind dat ze het zelf uit moeten zoeken. En als ik me ermee bemoei, krijg ik steevast de kritiek dat ik ‘altijd partij trek’. Maar deze ruzies bepalen vaak wel de sfeer op vakantie, ook voor hun oudere broer en mij.

„Ik weet wel dat het normaal is dat kinderen ruzie met elkaar maken, maar het is vaak elke dag raak en dan praten ze soms heel lang niet met elkaar voordat de lucht is geklaard en hangt er lang spanning in de lucht. Wat kan ik als ouder doen?”

Praat mee met NRC Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl.

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma voorleggen? Stuur uw vraag naar opgevoed@nrc.nl

Afspraken maken

Tischa Neve: „Op vakantie zitten we vaak lang op elkaars lip. Het loont om met pubers van tevoren te bespreken hoe het samen leuk te houden. Ik zou ze voorafgaand aan vertrek vragen: hoe zorgen we ervoor dat we het gezellig houden met elkaar? Wat verwachten jullie van de vakantie? Wat gaan jullie doen als je een uitje niet leuk vindt, wanneer trekken jullie je eigen plan?

Tischa Neve is kinderpsycholoog en auteur van Pubers zijn leuk!

„Dat gesprek kan ook gaan over de conflicten die zullen ontstaan. Vraag uw kinderen wat ze nodig hebben zodra ze merken dat ze overweldigd raken door het voortdurende gezelschap van de anderen. Of als ze chagrijnig worden. Ze kunnen niet eisen dat ‘iedereen zijn kop houdt’ zoals je vaak hoort, maar ze kunnen bijvoorbeeld wel even weglopen als de irritaties toenemen, of misschien een nachtje alleen slapen, zodat niet de hele camping het luidruchtige gekibbel hoeft te horen.

„Zo’n gesprek moet je van tevoren voeren, want tijdens het conflict zelf lukt dat niet, dan is het brein te oververhit om het te horen.”

Praat vóór de vakantie

Wim Meeus: „We weten dat broers en zussen meer ruzie maken in periodes waarin ze veel met elkaar optrekken. Ook weten we dat aan het einde van de adolescentie de meeste broers en zussen niet zoveel conflicten meer hebben. Het komt goed, tenminste als ze om elkaar geven. En dat is weer van groot belang, omdat de relatie met een broer of zus een heel leven mee gaat, het is de relatie die het langste duurt van alle relaties die we met anderen hebben.

Wim Meeus is emeritus hoogleraar adolescentie aan de Universiteit van Utrecht en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg.

„Daarom is het zo belangrijk dat uw kinderen over hun ruzies leren praten. Adolescenten in de leeftijd van 15 tot 17 jaar zijn goed in staat zijn om in redelijk overleg conflicten te bespreken en een oplossing te vinden; ook omdat ze tegelijkertijd bij de ander positieve en negatieve dingen kunnen zien. Ze weten dus waar de ander terecht boos over is.

„Vraag uw dochters om samen over hun ruzie te praten. U hoeft daar alleen als gespreksleider bij te zijn als ze er samen niet uitkomen. In een gesprek over ruzie zijn vier dingen belangrijk. 1: wees eerlijk, vertel elkaar wat je echt dwars zit. 2: wees fair, probeer het gelijk van de ander te begrijpen. 3: laat de ander in haar waarde, bemoei je niet met dingen die je niet aangaan, en 4: wees positief, laat zien dat je om de ander geeft en haar niet graag zou missen.

„U kunt achteraf informeren of ze er samen uit zijn gekomen.”