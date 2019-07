Als zwangere vrouw een weg door de voedingsjungle vinden

Je mag al niet drinken, de hele dag koffie is ook niet goed, wat blijft er dan over? Thee. Sloten thee. Verveinethee, gemberthee, muntthee, venkelthee, sterrenmix…ho! Stop! Zwangere vrouwen betreden hier een mijnenveld.

Niet alle thee is per definitie totaal ongevaarlijk en geschikt voor onbeperkte consumptie. In thee (echte thee van de theeplant Camellia sinensis) zit cafeïne. Kruidenthee dan maar? Daar kunnen plantengifstoffen in zitten – ja, ook in biologische kruidenthee, want het gif komt niet van buiten maar wordt door de planten zelf geproduceerd. Even minderen met anijs- of venkelthee dus. En trouwens ook met kaneel- en zoethoutthee, want net als in drop zit daar glycyrrhizine in, die de bloeddruk kan verhogen.

„Mag ik dan helemaal niks meer?” roept de zwangere vrouw, haar handen ten hemel heffend. En ze bestelt nog een spaatje.

De makers van het boek Eet als een expert - Zwanger! hebben lang gediscussieerd over thee. Ze schrijven ook waarom het zo’n hoofdpijndossier was. Over de effecten tijdens de zwangerschap is weinig bekend, er is weinig bewijs voor een goed onderbouwd advies over het maximum aantal kopjes dat je veilig kunt drinken. „En met de officiële aanbeveling om ‘te variëren en ‘met mate te drinken’ kunnen wij weinig, want wij weten niet wat dat concreet betekent.” Uiteindelijk schreven ze een hoofdstuk van 12 pagina’s waarin ze alles delen wat ze wél maar ook wat ze niet weten. Ze laten een toxicoloog van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan het woord en geven 43 verwijzingen naar wetenschappelijk artikelen. Dat is wat je noemt: het zekere voor het onzekere nemen.

Er is al genoeg onzin

Er was geen ander thema dat zo complex was als dit, zegt Gaby Herweijer, die met vijf andere voedingswetenschappers en diëtisten dit boek maakte. De kruidentheekwestie laat zien hoe ze voor het hele boek te werk gingen: „We zochten in de wetenschappelijke literatuur wat er over bekend was. En als we er niet uitkwamen, betekende dat meestal dat er te veel onzekerheden of onduidelijkheden waren en schreven we dát op.”

Bij alle beweringen over de eventuele gevaren of juist over de heilzame werking van producten en stoffen staan daarom die verwijzingen naar de lijst met referenties, die online te bekijken is. Want er wordt, weten ze, al genoeg onzin over voeding beweerd.

„We hebben van tevoren met veel vrouwen gesproken om te horen wat er leeft. Er waren eigenlijk weinig vragen over afzonderlijke voedingsstoffen, de meeste vragen gingen over de risico’s – wat mag ik wel en niet? – en over veranderende inzichten.”

Zo geldt het advies om foliumzuur te slikken pas sinds 1993. „Dat hoefde in mijn tijd helemaal niet”, zullen vrouwen met een kinderwens hun moeders horen zeggen. Over vis kunnen de discussies soms ook hoog oplopen. ‘Vroeger’ was vis gewoon gezond. Nu weten we dat roofvis (vis die andere vis eet) vaak te hoge concentraties kwik en andere giftige stoffen bevat. Dat de ene makreel de andere niet is en dat je met gerookte vis ook een infectie kunt oplopen. En dat levert een genuanceerder advies op.

Is die haarkloverij nou echt nodig? Zijn zwangere vrouwen niet al onzeker genoeg? Ja, dat is nodig, zegt Herweijer. „In een gesprek kun je misschien een beetje relativeren, maar als het zwart op wit staat kun je geen enkel risico negeren.” Dan kun je, als de kaasboer zegt dat er niets mis is met harde kaas, zelf een afweging maken. Maar dan wéét je tenminste dat harde rauwmelkse kaas nog steeds de Listeria monocytogenes-bacteriën kan bevatten (en waarom die gevaarlijk kan zijn).

‘Mijn oma rookte als een ketter’

Het boek ziet er luchtig genoeg uit om een breed publiek aan te spreken, met tussendoor instagramwaardige recepten en populaire thema’s als omgaan met ‘cravings’ en kwaaltjes, in poederkleurige kaders. Maar het is vooral een nuchtere handleiding voor het omgaan met de vloedgolf aan gewenste en ongewenste informatie. Wat zeg je tegen al die ‘experts’ in je omgeving met hun goedbedoelde adviezen? Hoe ga je om met anekdotisch bewijs (‘mijn oma rookte als een ketter en kreeg twaalf gezonde kinderen’)? Waarom geven verschillende landen zulke uiteenlopende adviezen? En hoe beoordeel je wetenschappelijk onderzoek en risico’s?

Er zijn ‘Russische roulette-risico’s’, zoals zoals listeriose of toxoplasmose: klein risico maar met potentieel ernstige gevolgen. Er zijn onbekende risico’s, zoals die van plantengifstoffen. En er zijn risico’s die met hoeveelheden te maken hebben, waarbij alcohol aan de ene kant staat (niet doen) en koffie aan de andere kan (niet te veel). Dat maakt de adviezen niet minder voorzichtig, maar het helpt zwangere vrouwen wel om de gevaren zelf te kunnen relativeren.

Om nog even terug te komen op het theedebat: de auteurs beschrijven hoe ze, na alles wat ze wel en niet te weten waren gekomen, zelf uitkwamen op maximaal vier mokken thee per dag, en dan maximaal één mok venkel-, anijs, sterrenmix of zoethoutthee en niet iedere dag. En de grootste theeleut zet gewoon slappe thee. Zo vindt iedereen, met een beetje gezond verstand ook zonder keiharde wetenschap, haar weg in de jungle.

Eet als een expert – Zwanger!, div. auteurs, uitgeverij I’m a Foodie, 192 blz., 24,50 euro

Adviezen De ene vis is de andere niet Hoe erg is dat nou helemaal, vragen zwangere vrouwen zich bij veel voeding af. Eet als een expert - Zwanger! legt uit. Hoe schadelijk is een biertje met 0,5 procent alcohol? In het schap met alcoholvrij bier staat bier zonder, maar ook met een beetje alcohol. 0,5 procent alcohol is niet veel. Maar alcohol is een giftige stof en je kunt geen dubbelblind onderzoek bij zwangere vrouwen doen. Daarom is het advies: drink het niet. Inderdaad, ook in vruchtensap en in rijp fruit worden suikers omgezet in kleine hoeveelheden alcohol. Herweijer: „Vruchtensap afraden ging ons te ver. Maar waarom zou je bier met 0,5 procent alcohol drinken als er ook 0.0 is?” Is koffie verboden? Koffie valt in de categorie ‘een beetje kan best’. Maar cafeïne heeft wel effect op de baby. Bij zwangere vrouwen duurt het langer voordat cafeïne wordt afgebroken. Bij meer dan 200 mg koffie (in één espresso zit circa 130 mg cafeïne) zien onderzoekers een snellere ademhaling, meer beweging en een minder gelijkmatige hartslag bij de baby. Drink daarom niet meer dan één mok of twee kopjes per dag. In thee zit ook cafeïne, maar minder. Dus: maximaal vier mokken zwarte of groene thee per dag. Rauwe ham is toch wat anders dan rauwe tartaar? Ja, maar het zouten en drogen van de ham is nog geen garantie dat alle gevaarlijke Listeria-bacteriën gedood zijn. In de praktijk wordt er nooit voldoende zout gebruikt om daar zeker van te zijn. Ook Toxoplasma (een parasiet) kan overleven in rauwe ham. En voor harde kazen geldt eveneens dat de kans op Listeria kleiner is, maar niet nul. Alleen gepasteuriseerde kaas (jong of oud) is veilig. Waarom mag je in Korea en Japan wel veel vis eten en hier niet? In sommige eetculturen is vis belangrijker, soms wordt een andere risico-afweging gemaakt en tellen de voordelen zwaarder dan de nadelen. In vis zitten omega-3-vetzuren (DHA), die goed zijn voor de baby, maar soms ook kwik of andere schadelijke stoffen. Weinig kwik en veel DHA zitten in ansjovis, sardines, haring, Atlantische makreel, forel en zalm. Dit alles staat los van het risico op voedselinfecties in rauwe en voorverpakte vis. Let op haring: zoute haring is rauw. Dus niet veilig. Kan ik vegan blijven eten? Er zijn maar weinig vrouwen die tijdens hun zwangerschap alle dierlijke producten mijden. Het boek is er daarom kort over: als je veganistisch wilt eten, ga dan naar een diëtist. Het is moeilijk om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen zonder advies op maat.