Louvre verwijdert naam filantropenfamilie na protest over opiatencrisis VS

Het Louvre in Parijs heeft woensdag als het eerste grote museum ter wereld de namen van de steenrijke filantropenfamilie Sackler van zijn muren verwijderd. De actie lijkt te passen binnen een trend waarbij organisaties zich steeds meer distantiëren van de familie, die zijn fortuin heeft verdiend met het farmaceutische bedrijf achter de pijnstiller OxyContin. Dat middel wordt gezien als een belangrijke oorzaak achter de groeiende opiatencrisis in de VS, die aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost.

Verschillende grote musea, waaronder het Louvre en het New Yorkse MoMa, danken expositiezalen en vleugels aan de filantropen. Het Louvre vernoemde in 1996 enkele zalen naar de steenrijke familie, die miljoenen francs aan het museum had gedoneerd. Een journalist van persbureau AFP ontdekte echter woensdag dat de naambordjes van die zalen en vleugels zijn verwijderd of afgeplakt.

Volgens de voorzitter van het museum, Jean-Luc Martinez, droegen de zalen de naam van de Sacklers al enige tijd niet meer, omdat de naamgeving een duur van twintig jaar had. Het museum zou echter vergeten zijn om de naambordjes te verwijderen en de zalen te hernoemen, maar zou dat nu alsnog zijn gaan doen.

De afgelopen maanden hebben de National Portrait Gallery en de Tate Gallery in Londen en het Metropolitan Museum en het Guggenheim in New York nieuwe donaties van de Sacklers geweigerd. Het Louvre is het eerste museum dat ook de naamplaten heeft verwijderd. De afgelopen maanden werd er meerdere keren gedemonstreerd bij het Louvre door onder meer kunstenaars die vonden dat het museum zich van de Sacklers moest distantiëren.

13 miljard dollar

In 2016 schatte zakenblad Forbes dat het fortuin van de familie ongeveer 13 miljard dollar bedraagt. Het zakenimperium van de Sacklers werd opgebouwd door de broers Arthur, Raymond en Mortimer. Met hun bedrijf Purdue Pharma introduceerden zij in 1995 de pijnstiller OxyContin. Deze zeer verslavende pijnstiller - ook wel „heroïne in pilvorm” genoemd - was in 2003 goed voor een omzet van ruim anderhalf miljard dollar.

De pijnstiller wordt veel misbruikt door verslaafden die de pil vermalen en snuiven of inspuiten. Het blad Esquire schreef in 2017 over de „de geheimzinnige familie die miljarden verdiende aan de opiatencrisis”. De laatste decennia zijn er verschillende rechtszaken tegen Purdue Pharma gevoerd en heeft het bedrijf voor honderden miljoenen schikkingen getroffen met justitie in de VS.