Levenslange celstraf voor Naoufal F. voor rol in twee liquidaties

Naoufal F. is donderdag door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het regisseren van de moord op de Iraanse vluchteling Ali Motamed eind 2015. Het Openbaar Ministerie had vorige maand levenslang geëist tegen de Amsterdamse beroepscrimineel, ook vanwege zijn betrokkenheid bij een eerdere liquidatie. F. ontkent betrokken te zijn geweest bij de moord op de vluchteling.

Naoufal ‘Noffel’ F. werd in 2018 veroordeeld tot achttien jaar cel voor een mislukte moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Pjotr R. Die zaak loopt in hoger beroep. Het OM legde een link tussen die liquidatie en de moord op Motamed en kwam zo tot de eis van levenslang. „De feiten zijn te ernstig en schokkend voor een tijdelijke straf. Verdachte heeft het recht verspeeld op deelname aan de samenleving”, zei de officier van justitie in mei.

De rechter oordeelde donderdag dat uit het dossier blijkt dat F. „zonder enig moreel besef” te werk is gegaan. De moord op Motamed zou voor hem een puur zakelijke aangelegenheid, „een mooi klusje”, zijn geweest. De rechtbank legt de levenslange straf ook op omdat de kans groot zou zijn dat F. na een gevangenisstraf opnieuw de fout in zal gaan.

PGP-telefoons

Volgens de verdediging van F. zou het bewijs van het OM dat uit versleutelde PGP-telefoons werd gehaald onrechtmatig verkregen en bovendien onbetrouwbaar zijn. De rechtbank accepteerde het bewijs uit de telefoons wel. Uit die berichten bleek volgens justitie dat F. in de periode voor de moordaanslagen in contact stond met de schutters.

Motamed werd op 15 december 2015 voor zijn huis in Almere door zijn hoofd geschoten. De uitvoerders van de moord, Anouar A. en Moreo M., kregen in april respectievelijk twintig en vijfentwintig jaar cel opgelegd.