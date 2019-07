KNVB verbiedt overname FC Den Bosch door Kakhi Jordania definitief

De KNVB heeft de overname van FC Den Bosch door de Georgische zakenman Kakhi Jordania definitief verboden. De voetbalclub laat donderdagavond weten een beroep te hebben verloren tegen een verbod dat de KNVB eerder dit jaar al uitsprak.

Een onafhankelijke commissie van de KNVB heeft volgens FC Den Bosch geconcludeerd dat „de herkomst van de financiële middelen” van Jordania niet kan worden gecontroleerd. Dat was dezelfde conclusie die de licentiecommissie van de voetbalbond in maart dit jaar al trok. Daarop blokkeerde de KNVB de overnameplannen van Jordania, die 99,9 procent van de FC Den Bosch-aandelen wilde kopen.

De twijfels bij de KNVB over de plannen van Jordania hebben vooral te maken met het risico dat de zakenman de club gebruikt om geld wit te wassen. Jordania, de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania, is actief in de Russische olie- en gassector. Daar maakt de voetbalbond zich zorgen over, onthulde NRC in april, want deze bedrijfstak staat bekend om zijn corruptie en witwaspraktijken. De jonge leeftijd van Jordania - 24 jaar - wekte ook weinig vertrouwen.

Lees ook: Een buitenlandse redder is ook een risico voor voetbalclubs

‘Teleurstelling overheerst’

Voorzitter van de raad van commissarissen van FC Den Bosch Jan-Hein Schouten zegt „opgelucht” te zijn dat er nu duidelijkheid is. „Maar de teleurstelling overheerst.” De club kan niet meer in beroep gaan tegen het besluit van de KNVB. Jordania kan de bond nog wel voor de rechter slepen, maar of hij dat gaat doen, is volgens FC Den Bosch nog onduidelijk.

FC Den Bosch kampt al jaren met financiële problemen. De overname van Jordania had de geldzorgen moeten oplossen. Sinds 2005 speelt de club in de eerste divisie. Afgelopen seizoen slaagde FC Den Bosch er niet in via de nacompetitie een eredivisieticket te bemachtigen.