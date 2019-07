Jazzbassist en producent Ruud Jacobs overleden (81)

De gerenommeerde jazzbassist en producent Ruud Jacobs is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden in Nieuwkoop, in Zuid-Holland. Dat hebben zijn nabestaanden gemeld.

In de jaren vijftig begonnen Jacobs, zijn broer Pim (piano) en Cees See (drums) het Trio Pim Jacobs. Het jazztrio nam elpees op met onder andere de fluitspeler Herbie Mann en muzikant en componist Bob Cooper. Jacobs speelde met trompettist en zanger Louis Armstrong tijdens het Newport Jazz Festival in 1958. Vanaf de jaren zestig zou hij vele tournees doen en opnamen maken met jazz-grootheden, waaronder zangeres Rita Reys, die in 1960 werd uitgeroepen tot Europe’s First Lady of Jazz.

Vanaf de jaren zeventig begon Jacobs ook met het produceren van muziek bij de platenmaatschappijen CBS, Phonogram en Universal. Hij produceerde onder andere de eerste reeks cd’s van violist André Rieu.

De in Hilversum geboren Jacobs (1938-2019) was getrouwd met zangeres Liselore Gerritsen. Het echtpaar kreeg vier kinderen. „Wij verliezen in hem een liefhebbende en zorgzame echtgenoot, vader en opa. De muziekwereld verliest in hem een groots, bevlogen, ultiem swingende, en veelzijdig musicus”, schrijven nabestaanden in het overlijdensbericht.

Hier is het jazztrio te zien met Rita Reys (1924-2013) op het North Sea Jazz festival in 1982: