Iran neemt buitenlands tankschip in beslag wegens ‘oliesmokkel’

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft zondag een buitenlands tankschip in beslag genomen ten zuiden van de het eiland Larak in de Straat van Hormuz. Twaalf bemanningsleden worden verdacht van oliesmokkel. Dat meldt persbureau AP donderdag op basis van berichtgeving op de Iraanse staatstelevisie.

Iran verdenkt de bemanning van het vervoeren van een miljoen liter brandstof van Iraanse smokkelaars naar buitenlandse kopers. Het is op dit moment niet bekend van wie de olietanker is of uit welk land de bemanning komt. Amerikaanse functionarissen vermoeden dat het gaat om de olietanker Riah, die vaart onder Panamese vlag en al twee dagen geen locatiegegevens meer uitzendt.

Woensdag zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, nog dat Iran een buitenlandse tanker die met een storing kampte, had geholpen. Het is niet duidelijk of dit om dezelfde olietanker gaat.

Iran en de Verenigde Staten

De gebeurtenissen in de Straat van Hormuz komen in een tijd van toenemende spanning tussen de VS en Iran. Sinds de VS zich vorig jaar terugtrok uit het nucleaire pact van 2015, is Iran meer uranium gaan verrijken en produceren dan was afgesproken. De EU blijft echter onderhandelen en probeert de deal nog te redden.

Het is ook al enige tijd onrustig op de belangrijke handelsroute de Straat van Hormuz. Tussen de twintig en dertig procent van de olie voor wereldconsumptie wordt vervoerd langs de waterweg tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman. Vorige maand zijn twee olietankers aangevallen in de Golf van Oman. De Verenigde Staten stelt dat Iran erachter zit, maar Teheran ontkent. Een week later schoot de Revolutionaire Garde in hetzelfde gebied een Amerikaanse drone uit te lucht.

Twee weken geleden enterden Britse mariniers de olietanker Grace 1 nabij Gibraltar. Ze namen het schip in beslag en arresteerden de bemanning, tot ongenoegen van Teheran. De bemanningsleden werden ervan verdacht uit Iran illegaal olie te gaan leveren aan Syrië.