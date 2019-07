Indonesië blijft psychiatrische patiënten vastketenen

Het is een praktijk in Indonesië die lastig blijkt uit te bannen: psychiatrische patiënten die aan kettingen worden vastgezet, opgesloten zonder benodigde zorg. Maar er is meer aan de hand: want hoe kan het dat een land met 260 miljoen inwoners nog geen duizend psychiaters telt? Correspondent Annemarie Kas ging mee met een stichting die patiënten bevrijdt door hun kettingen, letterlijk, door te knippen.

