Grootschalige politieacties tegen maffiabendes in Italië

In Italië hebben de afgelopen dagen meerdere grootschalige politieacties plaatsgevonden tegen verschillende maffiabendes. Deze vrijdag zijn negentien leden van een Nigeriaanse maffiabende gearresteerd. Meer dan driehonderd agenten waren betrokken bij de grote operatie in negen steden in Noord-Italië, waaronder Bologna, Parma en Bergamo. Dat melden Italiaanse media.

Het gaat om leden van de zogeheten Maphite-organisatie. Deze maffiaclan is ontstaan in de jaren tachtig als broederschap in Nigeria en jaren later is uitgegroeid tot een grote criminele bende in Italië. De groep houdt zich onder meer bezig met drugshandel, prostitutie, afpersing en misbruik van elektronische betaalmiddelen. Geregeld is het de afgelopen jaren tot gewelddadige confrontaties gekomen met andere Nigeriaanse bendes in Italië.

Het onderzoek naar Maphite begon in 2017. Daarbij is uiteindelijk de gehele structuur van de maffia-organisatie blootgelegd. Zowel de leider als zijn adjudanten en de penningmeester zijn deze vrijdag gearresteerd door de Italiaanse autoriteiten. Bij de arrestaties werden onder meer groene baretten gevonden, kenmerkend voor de leden van Maphite. Leden van de club moeten een speciale gedragscode volgen die in een ‘Groene Bijbel’ staat.

De groep is nog altijd geworteld in Nigeria, waar zij schuil gaat onder de naam Green Circuit Association. De organisatie heeft meerdere afdelingen verspreid over landen in de hele wereld. „Nieuwe leden worden op nauwkeurige wijze ingewijd en verraad wordt bestraft met lijfstraffen of de dood”, aldus de Italiaanse politie.

Sicilië en de Amerikaanse Gambino familie

Een dag eerder vond er op Sicilië een grootschalige actie plaats van de Italiaanse politie in samenwerking met de Amerikaanse FBI. Die was gericht tegen de zogenoemde Inzerillo clan in de Siciliaanse hoofdstad Palermo en de Amerikaanse Gambino-familie. In totaal zijn daarbij achttien mensen gearresteerd. Een negentiende verdachte wordt nog gezocht in de Verenigde Staten. In totaal waren bij de operatie, genaamd ‘New Connection’, meer dan tweehonderd agenten betrokken.

Onder de gearresteerden bevonden zich Salvatore Gambino, de burgemeester van een dorp in de buurt van Palermo, en Tommaso en Francesco Inzerillo. Zij zijn naaste verwanten van Salvatore Inzerillo, die in 1981 door de beruchte maffiabaas Salvatore “Toto” Riina werd vermoord.

De Inzerillo-clan werd in de jaren tachtig grotendeels vanuit Palermo verjaagd door de Corleones, een machtige maffiafamilie uit Sicilië, van wie de grote baas Riina in 2017 overleed in de gevangenis. De familie vluchtte naar de VS, waar ze een verbond sloot met de Italiaanse-Amerikaanse Gambino-familie, een van de grote vijf misdaadfamilies uit New York. De leider van de Gambinos werd in maart doodgeschoten voor zijn huis in Staten Island, New York.

Agenten begeleiden Salvatore Gambino.

Foto Alessandro/Fucarini/AFP Een FBI-agent en een Italiaanse agent escorteren Tommaso Inzerillo.

Foto Alessandro/Fucarini/AFP



De laatste dertig jaar aasde de Inzerillo-familie, gesteund de de Gambinos, op een definitieve terugkeer naar Palermo. Zo hoopten de clans de bekende Cosa Nostra, de overkoepelende naam voor verschillende Siciliaanse maffiafamilies, weer nieuw leven in te blazen. De laatste twintig jaar zijn veel leden van de Cosa Nostra namelijk opgesloten of vermoord door rivaliserende bendes.

‘Ndrangetha

Een derde grote actie tegen weer een andere maffiabende vond deze week plaats. Daarbij werden veertien leden van de ‘ndrangheta gearresteerd in de regio Calabrië. Het Calabrese maffiasyndicaat is momenteel een van de machtigste criminele organisaties ter wereld. Het is de afgelopen jaren zelfs groter geworden dan de Cosa Nostra. De ‘ndrangheta is geïnfiltreerd in het bedrijfsleven en de politiek in heel Italië en domineert de cocaïnehandel in Europa. De organisatie is ook in Nederland actief. De Nederlandse politie heeft zelfs een speciaal team aangewezen om leden van de bende op te sporen.