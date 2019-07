EU legt chipmaker Qualcomm boete op van 242 miljoen euro

De Europese Commissie heeft het Amerikaanse chipbedrijf Qualcomm een boete opgelegd van 242 miljoen euro omdat het bedrijf zijn machtspositie heeft misbruikt, zo maakte de eurocommissaris voor mededinging donderdag bekend. Het bedrijf heeft chips onder de kostprijs verkocht en zo concurrenten benadeeld.

Door de bedrijfsvoering is de keuzevrijheid van concurrenten beperkt en heeft Qualcomm innovatie tegengewerkt, zo stelt Brussel. Qualcomm maakte tussen 2009 en 2011 misbruik van zijn positie als marktleider door chips voor 3G-internet onder de kostprijs weg te doen aan twee belangrijke klanten, Huawei en ZTE. Het doel van de strategie was om de kleinere branchegenoot Icera uit de markt te spelen. Het onderzoek werd in 2015 door de EC ingesteld, vijf jaar later diende Icera een klacht in bij de EC.

Geschil met Apple

Marktleider zijn is volgens EU-wetgeving niet verboden, wel moeten bedrijven zich aan bepaalde regels en voorschriften houden om ervoor te zorgen dat de concurrentie niet in het geding komt. De boete die Qualcomm moet betalen, beslaat 1,28 procent van de omzet die het bedrijf in 2018 draaide.

De boete heeft betrekking op zogenoemde UMTS-chips, die apparaten zoals mobiele telefoons en tablets verbinding laten maken met het internet. Qualcomm verkocht die chips naast Huawei en ZTE ook aan Apple. Dat bedrijf beschuldigde Qualcomm ervan te veel geld te vragen voor de technologie die Apple-toestellen gebruiken om verbinding te maken met het internet.

In april dit jaar beslechtten de techgiganten het jarenlange financiele geschil met een schikking. Vorig jaar kreeg Qualcomm ook al een boete van bijna een miljard euro vanwege de afspraken met Apple, de chipbouwer heeft bezwaar aangetekend tegen die sanctie.