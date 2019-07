Eigenaar voetbalnieuwssite neemt voetbalblad VI over

Het oudste voetbalmagazine van Nederland, Voetbal International (VI), heeft een nieuwe eigenaar. Digital Enterprises (DE), bekend van de website Voetbalprimeur.nl, heeft het tijdschrift en de bijbehorende website overgenomen van WPG Uitgevers. Het moederconcern van onder andere De Bezige Bij, Bruna en Vrij Nederland heeft een aantal slechte jaren achter de rug. WPG had VI sinds 1965 onder zijn hoede.

De bedrijven vullen elkaar aan, zegt Hylke van der Meer, die namens Digital Enterprises als interim-directeur van Voetbal International het integratieproces begeleidt. „DE is een digitale uitgever, die weinig weet van print. Dat maakt VI een interessante partij. Er zit wel veel kennis bij DE over digitale advertenties en dat is interessant voor VI. VI haalt nu nog tachtig procent van zijn inkomsten uit abonnementen en twintig uit advertenties.”

Welk bedrag er met de overname gemoeid is, wordt niet bekendgemaakt.

Primeurs van anderen

Tenminste een deel van het personeel van VI is niet blij met de overname. Voetbalprimeur wordt gezien als knip-en-plaksite die primeurs van sportjournalisten van andere media overtikt. Ook de geringe ervaring van DE met printtitels heeft tot bezorgdheid geleid bij de redactie.

Bovendien heeft de redactieraad niet kunnen meebeslissen over de overname. Terwijl dat wel in het redactiestatuut staat.

Hylke van der Meer zegt dat er „sessies” hebben plaatsgevonden tussen de redactie en DE. „De redactie wilde baanzekerheid en ze wilden zekerheid dat DE zou blijven investeren in papier. Beide verzoeken zijn ingewilligd.” De digitale uitgever ziet Voetbal International volgens Van der Meer „als een mooi merk dat ze willen koesteren, ook op papier.”