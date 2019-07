Meerdere doden, tientallen gewonden bij grote brand animatiestudio Kyoto

Bij een grote brand in het gebouw van animatiestudio Kyoto Animation in Japan zijn donderdag meerdere mensen om het leven gekomen, tientallen raakten gewond. Dat meldt persbureau AP op basis van de Japanse autoriteiten. Het precieze aantal slachtoffers is onduidelijk, volgens sommige bronnen zouden 12 mensen zijn overleden aan de gevolgen van de brand. Een man zou door de politie zijn gearresteerd op verdenking van brandstichting.

Het vuur brak uit, kort nadat de verdachte een onbekende vloeistof had verspreid binnen het gebouw. Hij zou daarop naar buiten zijn gerend, maar wel gewond zijn geraakt. Volgens de plaatselijke brandweer waren er op het moment dat de brand ontstond meer dan 70 mensen in het gebouw aanwezig. Een van hen overleed ter plekke aan de verwondingen, tien gewonden zouden in levensgevaar verkeren. Het vuur is inmiddels onder controle.

Kyoto Animation werd opgericht 1981.