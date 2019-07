Ebolavirus bereikt opnieuw miljoenenstad, noodtoestand uitgeroepen

Waarom is de noodtoestand uitgeroepen? Op 1 augustus is het een jaar geleden dat het virus uitbrak in Congo. Sindsdien is het comité van de WHO dat de gevaren van de ziekte onderzoekt, vier keer bijeen gekomen. Woensdagmiddag besloten ze dat het nieuwe ebola-geval in Goma, waar twee miljoen mensen wonen, zeer verontrustend is. De kans op verspreiding naar Rwanda is toegenomen. Dagelijks reizen 15.000 mensen vanuit Goma de grens over. Eerder waren er al drie ebolagevallen in Oeganda, inj de grensstreek met Congo. Nóg een zorg is dat veel beloofde fondsen op dit moment zijn vertraagd. Er is een tekort aan vaccins. Het vaccin werkt tot nu toe op zichzelf goed. Een groot probleem is nu dat het virus Oost-Congo, een zeer onrustige regio, heeft bereikt, wat het voor hulpverleners nóg moeilijker maakt om daar op te treden, zegt Iris van Deinse van het Rode Kruis, telefonisch.

Wat betekent het uitroepen van een noodtoestand? Simpel gezegd betekent het meer aandacht en meer geld. Het is niet zo dat nu de grenzen tussen landen worden gesloten. Dat laatste vergroot vaak juist de kans op besmettingen. Mensen gaan stiekem toch een grens oversteken via plekken waar ze niet worden getest op het virus. Als mensen koortsig zijn, moeten overgeven, is dat een indicatie van ebola. Omdat malaria-patiënten dezelfde symptomen hebben is het soms lastig om te herkennen om welke ziekte het gaat. Marien Jonkers

Wat maakt Oost-Congo een moeilijk gebied? De uitbraak in Congo is extra complex, omdat het in een regio plaatsvindt waar gevochten wordt, zegt Van Deinse. „Er bestaan veel misverstanden en geruchten over de ziekte in het gebied.” Het Rode Kruis heeft meer dan 750.000 mensen gescreend op het virus en bijna zesduizend begrafenissen verzorgd. Dat is naast met informeren van mensen en vertrouwen opbouwen, de belangrijkste taak van de hulpverleners. Veel Congolezen zijn bang dat hulpverleners geen rekening houden met hun rituelen. „We zijn veel bezig met het ontkrachten van misverstanden”, zegt Van Deinse. Het is gebruikelijk om bij begrafenissen mensen te wassen en aan te raken. Op die manier raken veel mensen besmet. Ebola-slachtoffers worden daarom in een lijkzak begraven zodat hun lichaamsvocht geen nieuwe besmettingen kan veroorzaken. „In sommige gebieden verdenken ze hulpverleners ervan de organen van overledenen uit het lichaam te halen. Dan graven ze doden op en raken ze alsnog besmet.”