Damen wil strafonderzoek naar FIOD-rechercheurs afdwingen

Scheepsbouwer Damen stapt naar het hof om strafrechtelijke vervolging af te dwingen van twee rechercheurs van fiscale opsporingsdienst FIOD, die met journalisten van NRC zouden hebben gesproken over een onderzoek naar smeergeldbetalingen door Damen. Een woordvoerder van Damen Shipyards, bevestigt berichtgeving daarover in De Telegraaf.

Justitie verdenkt Damen van corruptie. Om opdrachten binnen te slepen zou de scheepsbouwer jarenlang dubieuze betalingen hebben gedaan aan tussenpersonen in West-Afrika en Zuid-Amerika. Damen ontkent de verdenkingen met klem.

NRC publiceerde meerdere onderzoeksverhalen over de wijze waarop Damen in het buitenland zaken doet.

De twee FIOD-rechercheurs zouden meermaals zonder toestemming van het Openbaar Ministerie met journalisten van NRC hebben gesproken. Daarom zijn de twee van het strafonderzoek gehaald, zo meldt De Telegraaf op basis van een brief van hoofdofficier Margreet Fröberg aan de advocaat van de scheepsbouwer.

Van strafonderzoek gehaald

Het Openbaar Ministerie weigert commentaar over deze specifieke kwestie, maar stelt dat het geen FIOD-rechercheurs van zaken haalt.

Damens advocaat verwijst vragen door naar zijn opdrachtgever. De scheepsbouwer wil geen inzage in de brief van het OM bieden, maar bevestigt het bestaan ervan. Een woordvoerder meldt dat de scheepsbouwer „met vertrouwen” naar de uitkomsten van het strafonderzoek kijkt en vindt het „vervelend” dat de zaak, terwijl het onderzoek nog loopt, in de media is beland omdat dit „trial by media” oplevert.