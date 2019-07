Check de wortels voordat je de plant koopt

Planten kan het hele jaar door, hoewel de lente en met name de herfst de beste tijden zijn om iets in de grond te zetten. Let vooral op het weer. Een wisselvallige, Hollandse zomer die we deze juli hebben, leent zich prima voor tuinplannen. Brandende zon niet. De kwaliteit van een plant is op het oog moeilijk te beoordelen. Het gaat bij een plant in feite ook niet om wat er boven de grond gebeurt, maar om de wortels. Voor de verkoop in tuincentra is het van belang dat een plant er zo goed mogelijk uitziet, en dat de groei lekker opschiet, want tijd is geld. Vandaar dat vaak met een flinke bak kunstlicht, mest, water en warmte een plant met een flinke hoeveelheid blad en bloemen de grond uit wordt gestampt . Maar de plant kan al die pracht niet lang ondersteunen, de wortels zijn niet genoeg ontwikkeld om de rest bij te houden. Aangekomen in je tuin schrikken de wortels zich rot door het verschil in temperatuur en licht en geven ze het al snel op. Resultaat is een dode plant en weer iemand die gelooft geen groene vingers te hebben.

Je kunt bij het kopen op een paar dingen letten. Staan de planten buiten? Zo ja, dan zijn ze veel weersomstandigheden gewend en zullen ze niet verpieteren als ze ineens in de tuin staan. Hoe zien de wortels eruit? Haal de plant even uit de pot om dit te bekijken. Dat is niet brutaal, het is een normale kwaliteitscontrole. Zie je alleen maar wortels en nergens aarde, dan heeft het plantje te lang in de pot gewoond en zal het niet meer zo goed aanslaan in de grond. Die kluwen wortels zal alleen water en voeding krijgen als die toevallig in de buurt komen.

Zie je alleen maar aarde en valt de kluit uit elkaar, dan wordt de plant te duur verkocht. Vaak zijn prijzen van planten gebonden aan potgrootte. Het loont de verkoper dus om snel naar een groter formaat te gaan, zelfs als de wortels nog niet in balans zijn met de rest van de plant. Daarnaast is in een tuincentrum moeilijk te achterhalen of er gif is gebruikt.

Beter dan bij het tuincentrum kun je je planten kopen bij een kweker. Een kweker kan je veel meer vertellen over zijn planten en hij of zij kan vertellen welke planten het vermoedelijk goed zullen doen in jouw tuin of op jouw balkon. De meeste kwekers van vaste planten gaan duurzamer om met planten en leveren betere, langer levende planten af.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 juli 2019