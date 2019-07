Matthijs de Ligt naar Juventus: daar kan hij nóg beter worden

Het was een half uur na de uitschakeling van Ajax in de Champions League door Tottenham Hotspur. Matthijs de Ligt (19) stond met zijn armen over elkaar een groepje journalisten te woord. Nog vol van de emoties, was het voor velen rond Ajax in die uren zoeken naar woorden om dit verlies te verklaren. Niet voor De Ligt. Het was fascinerend om te zien: de rust, de reflectie, de volwassenheid in zijn antwoorden.

Naarmate het gesprek vorderde, keek hij al voorzichtig vooruit. „We moeten bij elkaar gaan zitten, de koppies de goede kant op zetten.” Er werd hem voorgehouden dat deze Ajax-ploeg uit elkaar zou vallen. „Dat is een beetje het mechanisme van het voetbal”, zei De Ligt. „Je zag het ook bij AS Monaco [dat in 2017 de halve finales haalde]. We zullen zien wat er gebeurt.”

Vier dagen later, na de zege op FC Utrecht waardoor Ajax officieus landskampioen werd, stond De Ligt op dezelfde plek. Hij had net, als aanvoerder, zijn keel schor gezongen in de Johan Cruijff Arena. De klap tegen Tottenham had hij achter zich kunnen laten, vertelde hij. „Ik moet zeggen, ik ben altijd wel snel met teleurstellingen verwerken. Ik ben blij dat ik dat kan.”

Met De Ligt haalt Juventus meer binnen dan alleen een centrale verdediger van de buitencategorie. Hij is voorman, spreekbuis, tacticus. Verlengstuk van de trainer, hoeksteen voor ieder team. Een talent mag je hem inmiddels niet meer noemen – die status is hij ontgroeid.

Slotstuk

Het vertrek van De Ligt, opgegroeid in Abcoude en op zijn negende bij Ajax begonnen, was onvermijdelijk. Juventus betaalt een transfersom van 75 miljoen euro. Daarmee is De Ligt na Liverpool-speler Virgil van Dijk (84,5 miljoen) de duurste Nederlandse verdediger. Hij tekent een contract voor vijf jaar.

De deal is het slotstuk van een lange, roerige aanloop, waarbij vrijwel de volledige Europese elite hem wilde vastleggen. Waaronder FC Barcelona, Bayern München en Manchester City en Paris Saint-Germain. Zijn Nederlands-Italiaanse zaakwaarnemer Mino Raiola was de regisseur van dit steekspel. Bij geïnteresseerde clubs was bekend dat Ajax de verdediger voor een bedrag rond de 75 miljoen zou laten gaan. Het ging er in eerste instantie met name om met welke club hij tot een persoonlijk akkoord zou komen. Raiola kon de clubs tegen elkaar uitspelen en het aantrekkelijkste bod kiezen. Raiola werd in mei geschorst door de wereldvoetbalbond FIFA in navolging van een schorsing door de Italiaanse bond, maar half juni werd dit opgeheven. De Ligt zei in maart in het Italiaanse Tuttosport dat „mijn zaakwaarnemer bepaalt waar mijn toekomst ligt”.

De banden tussen Juventus en kamp-De Ligt zijn goed. Raiola begeleidde in het verleden onder meer de transfers van Zlatan Ibrahimovic en Pavel Nedved naar de Italiaanse topclub. Nedved is nu vicevoorzitter van Juventus en was in die rol een belangrijke spil in de totstandkoming van de transfer.

Matthijs de Ligt in april, in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. Foto Wolfgang Rattay/Reuters

De Ligt ontmoette Nedved in december bij de uitreiking van de Golden Boy, de Europese talentenprijs, georganiseerd door Tuttosport, de krant uit Turijn die veel over Juventus schrijft. Ook maakte hij daar kennis met Andrea Agnelli, voorzitter van Juventus.

En, onmiskenbaar een belangrijke factor in het geheel: Juventus-aanvaller Cristiano Ronaldo, zijn jeugdidool. Als De Ligt vroeger voetbalde, wilde hij Ronaldo zijn, vertelde hij laatst in Voetbal International. „Dat was vooral ook in zijn tijd toen hij bij Manchester United speelde. Mijn eerste voetbalshirt was ook van hem uit die tijd.” Na de Nations League-finale tegen Portugal in juni vroeg Ronaldo (34), met een knipoog, of De Ligt volgend seizoen naar Turijn zou komen.

Het hele pakket

Zijn keuze voor Juventus moet gezien worden in het licht van de ambitie van ‘Juve’ om met Ronaldo de Champions League voor het eerst sinds 1996 weer te winnen. Ronaldo werd vorig seizoen voor 117 miljoen weggekocht bij Real Madrid. Ajax schakelde Juventus in april in de kwartfinale uit, door een cruciale goal (1-2) in de return van De Ligt.

Wel kun je vraagtekens plaatsen bij de stap naar de Italiaanse Serie A, die minder sterk wordt geacht en minder in de belangstelling staat dan de Spaanse en Engelse competities. Juventus heerst vorstelijk en won dit jaar de achtste landstitel op rij.

Juventus, waar coach Massimiliano Allegri is opgevolgd door de van Chelsea gekomen Maurizio Sarri, toont spierballen op de transfermarkt. Recentelijk werden de jonge verdedigers Luca Pellegrini en Cristian Romero gekocht, respectievelijk van AS Roma en Genoa. Middenvelders Adrien Rabiot (PSG) en Aaron Ramsey (Arsenal) kwamen transfervrij over. En het 41-jarige clubicoon Gianluigi Buffon keerde terug bij de ‘Oude Dame’.

De Ligt moet het gezicht worden van een vernieuwd Juve. Hij kan genieten van Italiaanse verdedigers, zei hij in het najaar in gesprek met NRC. Hij noemde Giorgio Chiellini, Alessandro Nesta, Paolo Maldini en Franco Baresi. De eerste, Chiellini (34), wordt nu zijn teamgenoot. Het huidige hart van de Juve-defensie raakt op leeftijd, met ook Leonardo Bonucci (32).

De Ligt is een efficiënte verdediger, in 55 duels bij Ajax afgelopen seizoen kreeg hij slechts drie gele kaarten en niet één rode. Hij heeft het hele pakket – fysieke kracht, kopvermogen, snelheid, inzicht, intelligentie, leiderschapskwaliteiten, leergierigheid.

Hij toonde zich na het verlies met het Nederlands elftal tegen Duitsland in maart kritisch op zijn eigen optreden toen hij door de snelle, behendige Leroy Sané enkele keren voorbij werd gespeeld.

Juist in Italië, het land waar verdedigen als ambacht geldt, kan De Ligt een belangrijke, nieuwe stap zetten in de ontwikkeling van zijn carrière die nog zoveel te bieden heeft.