Bemiddelaar moet conflict bij partijstichting SGP oplossen

Een bemiddelaar moet een conflict bij een partijstichting van de SGP oplossen. De mediator gaat proberen de ruzie te sussen tussen een medewerker van de stichting VOE en het stichtingsbestuur. Dat heeft de politieke partij donderdagavond laten weten.

Het is onrustig bij de SGP sinds twee weken geleden naar buiten kwam dat een medewerker van partijstichting VOE, die de internationale activiteiten coördineert, een klacht had ingediend tegen het bestuur. Bij de VOE zou sprake zijn van een „onveilige werksfeer” waarbij met name jonge medewerkers verbaal worden geïntimideerd. Ook klaagde de werknemer over een gebrek aan transparantie over de vele buitenlandse reisjes die de stichting met belastinggeld maakt. Nadat hij deze zaken intern had aangekaart, werd plotseling zijn contract gehalveerd.

Een vertrouwenspersoon, partijbestuurslid Rien Hoek, stelde de werknemer voor een deel in het gelijk omdat oud-werknemers de onveilige werksfeer bevestigden. Ook plaatste Hoek vraagtekens bij de gang van zaken rond de halvering van het contract van de werknemer. Het partijbestuur raadde de VOE aan een bemiddelaar in te schakelen. Daar heeft het bestuur van de stichting nu dus naar geluisterd. „Het partijbestuur van de SGP zal nadrukkelijk toezien op een adequate en integere behandeling van de klacht”, schrijft de partij op haar website.

De misstanden bij de partijstichting leidden tot grote commotie binnen de SGP, normaal een partij waar trouw aan het gezag het hoogste goed is. Nu beklaagden partijprominenten en andere SGP’ers zich in verschillende media anoniem over de bestuurscultuur bij de SGP.

‘Partij onwaardig’

De kwestie leidde ook de afgelopen dagen nog tot grote interne spanningen bij de SGP. Zo stuurde de VOE woensdag zonder het partijbestuur en de medewerker in te lichten een eigen verklaring uit waarin al een deel van het compromisvoorstel stond. Ook noemde VOE-voorzitter Engelbert van Voorden in een interview met het Reformatorisch Dagblad het anoniem praten met de pers door SGP’ers „onze partij onwaardig”. Van Voorden (79) beschuldigde vooral jongeren binnen de SGP van lekken en ziet daarin „een bewuste actie om ons als bestuur te beschadigden”.

Jongerenorganisatie SGPJ, die de problemen met de VOE al meerdere keren bij het partijbestuur aankaartte, spreekt in een verklaring van „geloofwaardige stappen” van het partijbestuur. „We hebben de laatste week gemerkt dat er naar onze voorstellen geluisterd is”, zegt voorzitter Arie Rijneveld. Hij ontkent de aantijging van Van Voorden dat de jongeren erop uit waren om personen te beschadigden.