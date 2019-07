Azië wil wel duurder biertje, maar geen dure brouwer

Het had de grootste beursgang van het jaar moeten worden. Budweiser APAC, de Aziatische tak van bierbrouwer AB InBev, wilde deze week 9,8 miljard dollar ophalen – meer nog dan taxidiensten Uber (8,1 miljard) en Lyft (2,7 miljard) eerder dit jaar voor elkaar kregen.

Maar het feest gaat niet door. Het bedrijf noemt „de heersende marktomstandigheden” als reden om de beursgang te annuleren. Volgens persbureau Reuters is de belangrijkste reden het gebrek aan enthousiasme bij beleggers: die schreven veel minder massaal in op de uit te geven stukken dan was gehoopt.

Vooral grote institutionele beleggers lieten het afweten, en daar had AB InBev juist hoge verwachtingen van. Zij bleken de waardering van Budweiser APAC als geheel – tussen de 54 en 64 miljard dollar – veel te hoog te vinden. Budweiser APAC is immers geen veelbelovend techbedrijf met enorme groeipotentie, maar een gevestigd bedrijf in een volwassen markt.

Onderuit

De waardering die AB InBev voor ogen had, kwam neer op zo’n 15 tot 18 keer het bedrijfsresultaat van Budweiser APAC, terwijl AB InBev zelf op de beurs zo’n 10 keer het bedrijfsresultaat waard is. Aziatische concurrenten, die minder afhankelijk zijn van krimpmarkten in West-Europa en Noord-Amerika, zitten daar wel boven, maar niet zo veel als waar Budweiser APAC op was ingeschat.

Mogelijk heeft de misser ook te maken met de grootte van de beursgang. Want terwijl in de eerste helft van dit jaar tientallen kleinere beursgangen probleemloos verliepen, waren het juist bedrijven die een grotere emissie deden, zoals Uber en Lyft, die sindsdien onderuitgingen op de beurs. Dat lot blijft Budweiser APAC, dat in eerste instantie 15 procent van het bedrijf naar de beurs wilde brengen, voorlopig bespaard.

AB InBev had er nog voor kunnen kiezen de uitgifteprijs te verlagen of minder aandelen uit te geven dan gepland. Dat is doorgaans echter geen signaal dat veel vertrouwen wekt bij beleggers. Bovendien waren de mogelijkheden hiertoe beperkt, doordat de beurs van Hongkong, waar Budweiser APAC een notering zou krijgen, maximaal 10 procent verlaging van de uitgifteprijs toestaat.

De beurs van Hongkong is overigens van plan dit soort richtlijnen te versoepelen, om aantrekkelijker te worden voor internationale beursintroducties. Ze vreest anders terrein te verliezen aan de beurzen van, met name, Shanghai en New York. Voor de beurs van Hongkong is het afblazen van de beursgang van Budweiser APAC een flinke tegenvaller.

Schuldenberg

Ook AB InBev komt in de problemen door het afstel. Het bedrijf, dat voortkwam uit de brouwerij van Stella Artois in Leuven, kon de afgelopen jaren uitgroeien tot grootste bierbrouwer ter wereld door kolossale overnames – eerst die van AmBev in Brazilië (2004), daarna Anheuser-Busch in de Verenigde Staten (2008) en tot slot SABMiller (2015) in Zuid-Afrika. De omzet vervijfvoudigde in die periode tot 54,6 miljard dollar (48,7 miljard euro).

Tegelijk werd de schuldenlast in diezelfde periode meer dan dertig keer zo groot, wat resulteerde in een schuldenberg van 102 miljard dollar. Die schulden zijn, dankzij de lage rente en de stabiele kasstroom van AB InBev, best te dragen. Ze belemmeren alleen wel de mogelijkheid dividend uit te keren en nieuwe overnames te doen – in Azië bijvoorbeeld, waar het concern nog volop groeipotentie ziet. Gemiddeld drinken consumenten in Azië maar 20 liter bier per jaar, tegen zo’n 70 liter voor Amerikanen (en Nederlanders), en ruim 100 liter voor Duitsers.

Daarom was de beursgang van de Aziatische tak ook zo’n uitkomst. Het moederbedrijf kon zo beginnen met schulden verminderen en weer denken aan verhoging van het dividend. De Aziatische dochter zou haar toekomstige overnames voortaan kunnen betalen met eigen aandelen.

Foto Wu Hong/ EPA

Uitpersen

AB InBev zal nu andere manieren moeten vinden om de schuld terug te brengen. Nog meer kostenvoordelen persen uit eerdere overnames, bijvoorbeeld – daar is het concern een kei in – en meer bier verkopen. Dat laatste lukt vooralsnog niet in de VS, de grootste afzetmarkt van het concern, maar wel in opkomende markten. In Azië en Latijns-Amerika stijgt de vraag naar duurder, ‘premium’ bier nog altijd.

China is goed voor een kwart van de mondiale bierconsumptie en daarmee de grootste biermarkt ter wereld. Budweiser APAC is in China de nummer drie, na CR Snow en Tsingtao. In het ‘premium’ segment, ongeveer een derde van de markt, is AB InBev marktleider, met Budweiser en Corona als belangrijkste merken. Budweiser APAC is ook marktleider in Australië en Zuid-Korea, en nummer twee in India.

Groeien door overnames in opkomende regio’s wordt lastiger voor AB InBev, maar niet onmogelijk. Het kan beginnen met slimme samenwerkingsverbanden met concurrenten, zoals distributiedeals, of een minderheidsbelang nemen. Zo kreeg Heineken voet aan de grond in China via marktleider CR Beer, dat Heineken in China distribueert en waarvan de Nederlandse brouwer inmiddels 40 procent bezit.

Nu de beursgang van Budweiser APAC vooralsnog van de baan is, kan AB InBev er ook voor kiezen een minderheidsbelang in de Aziatische tak te verkopen of strategisch aandelen te ruilen met concurrenten. Geruchten hierover zijn er volop. Zo zou InBev samenwerking zoeken met Thai Beverage in Thailand en San Miguel op de Filippijnen. Ook zou het concern azen op de Afrikaanse brouwerijen van de Franse biermagnaat Pierre Castel.