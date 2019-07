In een zogenaamde ‘dode kamer’, afgesloten voor verstorende elektromagnetische straling en geluidsgolven worden de elektrische systemen van een Apollo-capsule getest, in het John F. Kennedy Space Centre. De foto is gemaakt in 1967, de precieze datum is niet duidelijk. Op 27 januari 1967 kwamen drie NASA-astronauten om bij een brand tijdens een test van de Apollocapsule die op 21 februari gelanceerd zou worden als Apollo 1. Na die brand werd tot ingrijpende veranderingen in de capsule besloten. De bemande Apollo-missies liepen daardoor ruim anderhalf jaar vertraging op. Waarschijnlijk maakt deze test onderdeel uit van die veranderingen.

Foto Ralph Morse/The LIFE Picture Collection/Getty Images