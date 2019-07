AI-coalitie pleit voor nationale strategie kunstmatige intelligentie

Nederland mist een nationale strategie om bedrijven, talentvolle wetenschappers en onderzoek in de kunstmatige intelligentie (AI) aan te trekken of te behouden. Om bij te blijven met digitale ontwikkelingen moet er volgens de coalitie onder meer een nationaal fonds voor nieuwe bedrijven in de AI-sector en moet Nederland zich inzetten om een Europees kenniscentrum voor AI binnen te halen. Dat stelt de Nederlandse AI Coalitie, van onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die donderdag de plannen presenteerde.

In vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het volgens VNO-NCW „best aardig. Zo hebben wij grote platforms als Booking.com”, verklaart een woordvoerder van de brancheorganisatie. Veel bedrijven en instanties die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie lopen echter tegen dezelfde problemen aan, zoals een tekort aan data-analisten en programmeurs. Ook zou Nederland zich meer moeten concentreren op de toepassing van kunstmatige intelligentie in sectoren waar het van oudsher in voorop loopt, zoals water, landbouw en de zorg.

Daar is volgens de coalitie meer coördinatie, investeringen en samenwerking voor nodig. „Landen als Frankrijk, Duitsland en China hebben nationale strategieën gemaakt om te kijken hoe ze het AI-onderzoek en bedrijven binnen de grenzen kunnen houden”, aldus de woordvoerder. „Met deze coalitie willen we zorgen dat het niet blijft bij een actieplan, maar iedereen er ook mee aan de gang gaat.”

Europees AI-centrum naar Nederland

Om te kunnen concurreren met de Verenigde Staten en China, kondigde de Europese Unie vorig jaar aan jaarlijks 20 miljard extra te investeren in wetenschap en technologie. Afgelopen zomer lanceerde het kabinet plannen om in te spelen op de digitalisering in de samenleving, door bijvoorbeeld te zorgen voor extra ICT-scholing en onderzoek naar toepassingen van digitale technologie op sectoren als zorg en de voedingsindustrie. De in maart gevormde AI-coalitie is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland, en bestaat daarnaast uit onder meer TNO, de Vereniging van Universiteiten (VSNU), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en bedrijven als Philips, Ahold Delhaize en IBM.

Een groeifonds in samenwerking met de investeringsbank Invest-NL start- en scale-ups in de AI-sector moeten helpen om te groeien. Volgens de coalitie is er grofweg zeker 2 miljard euro extra nodig aan private en overheidsinvesteringen de komende jaren. Ook wil de coalitie een van de Europese AI-topcentra, zoals vorig jaar door de Europese Commissie voorgesteld, naar Nederland halen. Een nieuw centrum met meer dan vierhonderd onderzoekers moet het „versnipperde AI-onderzoek verbinden”.

Daarnaast zou het onderwijs zich meer moeten gaan richten op digitale vaardigheden. „Dat kan bijvoorbeeld door mensen uit het bedrijfsleven voor klassen op het MBO-, HBO en universiteiten te zetten. Niet iedereen hoeft AI-specialist te worden, maar elke beroepsgroep gaat vragen om meer digitale vaardigheden. Zelfs de radioloog moet soms een datawetenschapper zijn”, aldus de woordvoerder.