Weer hoge manager weg bij Centric na vertrouwensbreuk

Opnieuw vertrekt een topmanager bij IT-bedrijf Centric. Het gaat om Pieter van der Stoel, die leiding gaf aan de afdeling die werknemers detacheert bij onder meer overheden, financiële sector en bedrijven. Dat bevestigen bronnen aan NRC. Bij de afdeling werken zo’n duizend mensen.

Van der Stoel is door Centric-eigenaar Gerard Sanderink ontslagen vanwege een vertrouwensbreuk. Het team rond de manager zou niet langer vertrouwen hebben in diens functioneren. Van der Stoel zelf wil geen commentaar geven op zijn vertrek. Centric was niet direct beschikbaar voor een reactie.

Van Der Stoel is de zesde hoge bestuurder die dit jaar moet vertrekken bij het IT-bedrijf. Eerder al vertrokken onder anderen topman Karim Henkens, financieel directeur Carolien van der Werf, directielid Guust Sturm en commercieel directeur Hans Schrijver. Die laatste moest vorige week opstappen, eveneens na een vertrouwensbreuk. In de laag onder het bestuur, die bestond uit vijf businessmanagers, zijn nu twee mensen vertrokken: Pieter van der Stoel en Roland Plomp.

Uitleg

Dat de zes zijn vertrokken, is terug te voeren op de betrokkenheid van de omstreden zelfbenoemde cyberexpert Rian van Rijbroek bij het bedrijf. Sinds halverwege vorig jaar heeft ze nauw contact met Sanderink. Ze adviseert het bedrijf onder meer bij de opzet van een cybersecuritydivisie.

Verschillende mediapublicaties hierover leidden afgelopen tijd tot onrust binnen het bedrijf. Diverse klanten hebben Centric gevraagd uitleg te geven over de rol van Van Rijbroek. Het gaat om onder meer retailer Action en verzekeraar NN Group.

Sanderink zelf heeft afgelopen maandag diverse afdelingen van Centric bezocht om uitleg te geven over de situatie na het vertrek van commercieel directeur Schrijver. Daarbij is onder meer gewaarschuwd dat medewerkers die contact onderhouden met de ontslagen bestuurders voor hun baan moeten vrezen, zo bevestigen bronnen rondom het bedrijf.