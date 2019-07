Was de maanlanding een grote PR-stunt?

Op 21 juli (20 juli in de VS) is het precies 50 jaar geleden dat Neil Armstrong als eerste mens voet zette op de maan. Een historische gebeurtenis waarvoor de halve hele wereld aan de buis gekluisterd zat. De Amerikanen waren de Russen te vlug af geweest. Inderdaad ‘a giant leap for mankind’ of de grootste PR-stunt uit de geschiedenis van de mensheid?