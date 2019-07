VS leggen sancties op aan vier militaire leiders uit Myanmar

De Verenigde Staten hebben dinsdag sancties aangekondigd tegen vier militaire leiders uit Myanmar. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. De militairen, onder wie de opperbevelhebber van het leger, generaal Min Aung Hlaing, mogen de VS niet meer in omdat zij verantwoordelijk worden gehouden voor buitengerechtelijke executies van de islamitische Rohingya-minderheid.

Naast opperbevelhebber Aung Hlaing, gelden de sancties ook voor zijn plaatsvervanger Soe Win en twee andere hoge militairen. Daarnaast mogen de families van de militairen de VS niet meer in. Het is voor het eerst dat de VS dergelijke stappen namen tegen militairen uit Myanmar.

Lees ook: Myanmar laat Reuters-verslaggevers vrij bij grootschalig pardon

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde de sancties aan op de eerste dag van een internationale conferentie over religieuze vrijheid waar enkele vertegenwoordigers van de Rohingya’s aanwezig zijn. „We blijven bezorgd dat de Birmaanse regering geen actie heeft ondernomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen en misstanden”, aldus Pompeo in een verklaring.

Moordpartij Inn Din

Onlangs gaf generaal Aung Hlaing opdracht tot de vrijlating van de Myanmarese soldaten die waren veroordeeld voor buitengerechtelijke executies van Rohingya’s in het dorpje Inn Din, in de provincie Rakhine, gedurende de etnische zuivering van de Rohingya in 2017. Volgens Pompeo was dit een voorbeeld van „het aanhoudende en ernstige gebrek aan verantwoordelijkheid bij het leger”.

De soldaten werden na enkele maanden vrijgelaten, terwijl de Reuters-journalisten die de moordpartij onthulden meer dan 500 dagen in de gevangenis zaten. De journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo kregen in mei dit jaar amnestie en werden na anderhalf jaar vrijgelaten. In 2017 sloegen ruim 700.000 Rohingya in Rakhine op de vlucht naar Bangladesh voor gewelddadigheden van onder andere het leger van Myanmar.