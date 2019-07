Brein achter aanslagen Mumbai (2008) opgepakt

De vermoedelijke organisator van de bloedige aanslagen van 2008 in Mumbai, Hafiz Muhammad Saeed, is woensdag gearresteerd door de Pakistaanse autoriteiten. Bij de aanslagen kwamen 174 mensen om het leven en vielen ruim 300 gewonden. Saeed wordt beschuldigd van het financieren van terrorisme, melden Pakistaanse autoriteiten volgens persbureau Reuters.

Onder druk van de VS begon Pakistan een onderzoek naar Saeed en enkele van zijn handlangers. Saeed is de leider van de islamitische terreurbeweging Lashkar-e-Taiba (LET, Het Leger der Zuiveren), die wordt gezien als een van ‘s werelds grootste terreurorganisaties. De terreurgroep uit Pakistaan wordt door de Verenigde Staten en India verantwoordelijk gehouden voor de terreuraanslagen in 2006 en 2008 in Mumbai.

Zelf ontkent Saeed betrokken te zijn bij de LET, die officieel verboden is in Pakistan. Hij zegt dat zijn netwerk, dat bestaat uit meer dan 300 scholen, ziekenhuizen, een uitgeverij en ambulancediensten, niets te maken heeft met islamitische fundamentalisten.

10 miljoen dollar

Na de aanslagen van 2008, waarbij onder meer in het beroemde Taj Mahal Hotel een dagenlange gijzeling plaatsvond, zetten de VS een prijs van 10 miljoen dollar op het hoofd van Saeed. Ook staat hij op een internationale opsporingslijst van Interpol.

Desondanks kon Saeed jarenlang vrij rondlopen in Pakistan. Het land deed tot voor kort weinig tegen de organisaties Jamaat-ud-Dawa en de Falah-e-Insaniat Foundation, die begin dit jaar in Pakistan werden verboden omdat de organisaties terrorisme financieren. De organisaties worden beschouwd als dekmantels voor de LET. Enkele jaren geleden mengden de twee organisaties zich ook in de Pakistaanse politiek.

Begin 2017 werd de leider van de Pakistaanse terreurgroep nog onder huisarrest geplaatst door de autoriteiten, maar datzelfde jaar werd hij ook alweer vrijgelaten. In Pakistan wordt Saeed door sommigen geschouwd als held: hij is groot voorstander van de strijd tegen India in het territoriale conflict om Kashmir. Lashkar-e-Taiba heeft als doel het stichten van een kalifaat in Kashmir, India en Pakistan.

De arrestatie van Saeed komt een paar dagen voor het bezoek van de Pakistaanse premier Imran Khan aan Washington. Khan heeft eerder gezegd dat hij militante organisaties harder wil aanpakken.