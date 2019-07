Veelschrijver Andrea Camilleri (93) overleden, auteur van ingenieuze whodunnits

Andrea Camilleri, de Italiaanse schrijver van de populaire detectiveromans over commissaris Montalbano is woensdag op 93-jarige leeftijd overleden. Een maand geleden werd Camilleri na een hartaanval opgenomen in een ziekenhuis in Rome.

Camilleri was als schrijver een laatbloeier. Hij gaf twintig jaar les in filmregie en debuteerde pas als schrijver in 1978, op zijn 53ste. Omdat hij tot zijn dood ongekend productief was, heeft Camilleri toch nog meer dan 75 boeken op zijn naam staan.

Het bekendst zijn de 27 misdaadromans die hij sinds 1994 publiceerde over de Siciliaanse commissaris Montalbano, mede dankzij de televisieserie die de Rai op basis van zijn boeken maakte. Het zijn ingenieuze whodunnits waarbij de plot ondergeschikt is aan de vertelstijl. Die was „helder, zinnelijk en met gevoel voor het ongewone in het gewone” , constateerde Joyce Roodnat eens in een bespreking van een van zijn knusse Montalbano-romans.

De Montabano-verhalen spelen op Sicilië in het fictieve plaatsje Vigàta, dat Camilleri had gemodelleerd naar zijn woonplaats Porto Empedocle. De populariteit van commissaris Montaban leidde in 2003 tot een naamswijziging van het ruim 16.000 inwoners tellende plaatsje: Porto Empedocle Vigàte. Deze ongebruikelijke stap werd vijf jaar later weer teruggedraaid.

Camilleri was tot hoge leeftijd een kettingroker. Hij werkte recent nog als televisie- en theaterregisseur. en hij afficheerde zichzelf als een „niet-militante atheïst”. Van zijn boeken zijn wereldwijd zo’n 10 miljoen exemplaren verkocht. De Nederlandse vertalingen zijn verschenen bij Serena Libri.