Val met fiets maakt einde aan Vierdaagse voor recordhouder

De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse had voor de 87-jarige Bert van der Lans al speciaal een speldje laten maken met daarop het nummer 72, maar dat zal dit jaar niet uitgereikt worden. De recordloper, die de tocht vaker voltooid heeft dan ieder ander, is woensdag niet van start gegaan. Toen hij dinsdag na zijn eerste dertig kilometer naar huis fietste, viel hij en brak zijn sleutelbeen.

Van der Lans draagt een vierdaagsekruisje dat niemand heeft: goud, donkergroen en oranje met een kroon erop. Hij kreeg het toen hij er zeventig had gelopen. Vorig jaar werd het kruisje voorzien van een nieuwe speld met het nummer 71 erop.

Het fietsongeluk gebeurde toen Van der Lans plotseling moest uitwijken, vertelde zijn dochter aan de Gelderlander. In het ziekenhuis dacht hij dinsdag nog wel mee te kunnen lopen, de renners in de Tour rijden immers ook verder met een gebroken sleutelbeen, zei hij. Vanochtend werd echter duidelijk dat voortzetting van de tocht er echt niet in zat.

De onderscheidingen en beloningen voor de vierdaagselopers, met rechtsonder het speldje voor de 72ste deelname. Stichting De 4daagse

In alle eerlijkheid keek Bert van der Lans voor aanvang van de Vierdaagse al op tegen zijn wandeltocht van vier keer dertig kilometer. „Mijn geest wil wel, maar mijn lichaam zegt ‘nee’”, vertelde hij aan de krant. Of hij volgend jaar zijn rentree zal maken, is dan ook nog zeer de vraag.

Wie woensdag wel aan de start verscheen was de enige die Van der Lans voorlopig naar de vierdaagsekroon kan steken: de 88-jarige Dick Koopman uit Alkmaar. Hij neemt voor de zeventigste keer deel aan de wandeltocht en hoopt vrijdag als tweede in de geschiedenis het goud-oranje-groen opgespeld te krijgen.