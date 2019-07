Turkse rechter spreekt journalistieke activisten vrij

Activisten Erol Önderoglu, Sebnem Koru Fincanci en Ahmet Nesin zijn woensdag door een Turkse rechter vrijgesproken van „terreurpropaganda”. Dat meldt persbureau AFP. De drie werden opgepakt naar aanleiding van hun gasthoofdredacteurschap van de pro-Koerdische krant Özgür Gündem, in mei 2016.

Door aan de krant mee te werken, steunden de drie volgens de Turkse autoriteiten de PKK, wat volgens justitie neerkwam op steun aan een terroristische organisatie. Ze riskeerden gevangenisstraffen tot veertien jaar. De drie wilden met hun actie opkomen voor de persvrijheid in Turkije.

Önderoglu is actief voor persvrijheidsorganisatie Reporters Without Borders, en ook Financi is een activist. Ahmet Nesin is een journalist. De drie zaten in 2016 enige tijd vast. Dankzij de vrijspraak komen ze in aanmerking voor een financiële vergoeding, aldus AFP. Financi, als enige in de rechtbank aanwezig, toonde zich verrast over de uitspraak. „Ik weet niet hoe ik moet reageren!”, zei ze tegen AFP. „Het was de enige mogelijke beslissing, maar er had überhaupt geen proces gevoerd moeten worden.”

Ook Reporters Without Borders zegt opgelucht te zijn, maar plaatst wel een kanttekening bij het nieuws. „Drie jaren van bespottelijke vervolging was al een vorm van onterecht straffen. En op 7 november begint een nieuw proces tegen Erol [Önderoglu]. De aanklachten moeten ingetrokken worden!”, schreef de organisatie op Twitter. In het tweede proces lopen tegen Önderoglu vergelijkbare aanklachten.