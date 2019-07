Turkse diplomaat in Erbil doodgeschoten

Een diplomaat van het Turkse consulaat in Erbil is doodgeschoten in de hoofdstad van de semi-autonome Koerdische regio in Noord-Irak. Dat heeft het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bevestigd na berichtgeving van staatspersbureau Anadolu. Ook is een tweede man omgekomen en iemand anders gewond geraakt, aldus persbureau Reuters. Mogelijk behoorden zij tot de entourage van de man, die volgens Koerdische autoriteiten de plaatsvervangend consul is.

Het is onduidelijk wie schuldig is aan de schietpartij en of er een of meerdere schutters waren. Vooralsnog heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. Staatspersbureau Anadolu spreekt van één man in burgerkleren die met meerdere wapens het vuur opende op een groep medewerkers van het Turkse consulaat.

Populair restaurant

Het incident vond plaats in HuQQabaz, een populair restaurant in het westen van het doorgaans rustige Erbil. Volgens het Koerdische nieuwsmedium Rudaw opende de schutter rond half drie lokale tijd het vuur en vluchtte hij vervolgens weg in een auto die buiten stond te wachten. Het restaurant werd afgesloten door de politie, die nog op zoek is naar de dader.

Het restaurant, dat in een trendy nieuwbouwgedeelte van de stad ligt, wordt volgens Rudaw veelal bezocht door expats, zakenmensen en diplomaten. Op de website van het nieuwsmedium zijn foto’s te zien van de kapotgeschoten glazen façade van het restaurant en van een auto waarop ogenschijnlijk bloedspatten zitten.

Ibrahim Kalin, woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, schreef in een reactie op Twitter dat „degenen die deze verraderlijke aanval hebben uitgevoerd de noodzakelijk reactie” kunnen verwachten. Erdogan zelf tweette dat hij de aanval veroordeeld en dat de Turkse autoriteiten samen met de Iraakse en lokale autoriteiten op zoek zijn naar de daders.