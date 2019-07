Tikje van tuchtcommissie voor voormalig 'Mister Delta Lloyd’

Het is inmiddels jaren geleden dat De Nederlandsche Bank (DNB) toenmalig Delta Lloyd-topman Niek Hoek de deur uit werkte bij de verzekeraar. Aanleiding: een transactie met voorkennis in de zomer van 2012. De toezichthouder legde de verzekeraar vervolgens een hoge boete (22,8 miljoen euro) op. En nu – zeven jaar na dato – moet Hoek vanwege de kwestie ook zélf een boete betalen.

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de tuchtcommissie van DSI, een zelfreguleringsinstituut van de financiële sector. Vanwege het overtreden van de gedragsregels van DSI is Hoek veroordeeld tot een boete van 2.500 euro: iets minder dan ‘Mister Delta LLoyd’, zoals Hoek werd genoemd, in 2012 per dag verdiende.

Lees ook: DNB eiste vertrekt van Delta Lloyd-topman Hoek

De deze week gepubliceerde uitspraak is geanonimiseerd, maar de vele data en details leiden overduidelijk naar Hoek en Delta Lloyd. Zo wordt gerefereerd aan het „zeer ernstige auto-ongeluk” van de zoon van „verweerder” in juni 2012. Hoek verwees hier eerder naar in interviews. Hij bracht het ongeluk bij de tuchtcommissie ter sprake als verzachtende omstandigheid, omdat hij in die periode minder betrokken was bij de dagelijkse bedrijfsvoering.

‘Openbare informatie’

De voorkenniskwestie draait om een transactie met rentederivaten in juni 2012. Delta Lloyd bouwde toen zijn dekking tegen rentestijgingen af en spaarde zo geld uit. De verzekeraar liep daarmee vooruit op een aanstaande wijziging van de renterekenregels door toezichthouder DNB. De aankondiging daarover door DNB kwam enkele dagen na de transactie. Informatie over de wijziging was Delta Lloyds financieel topman Emiel Roozen ter ore gekomen bij het Verbond van Verzekeraars, de brancheorganisatie waar Roozen een adviesfunctie vervulde.

Hoek en de rest van de toenmalige raad van bestuur van Delta Lloyd hebben altijd gesteld dat van voorkennis geen sprake was. Ook in zijn verweer tegenover de tuchtcommissie van DSI benadrukt Hoek dat de aanpassing van de renterekenregels „openbare informatie” was en bovendien voor de hand lag: Zweden en Denemarken hadden kort daarvoor hetzelfde gedaan.

Lees ook dit interview met Hoek

Delta Lloyd (in 2017 overgenomen door NN) lag al overhoop met toezichthouder DNB vanwege kritiek op het volgens DNB te risicovolle beleggingsbeleid. De rentekwestie zorgde voor nóg slechtere verhoudingen.

Net zoals toezichthouders DNB en AFM ruim vijf jaar geleden, komt ook de tuchtcommissie van DSI nu tot de conclusie dat de handelswijze van Hoek niet in orde was. DSI acht die strijdig met de gedragsregels en vindt dat Hoek onvoldoende op „professionele en integere wijze” heeft opgetreden en ook ondergeschikten niet goed heeft aangestuurd.

Incidentmelding

Niet alleen Hoek is door de DSI-tuchtcommissie bestraft. Ook een manager en bestuurder van de dochteronderneming die de transacties uitvoerde, krijgen boetes van respectievelijk 1.000 en 2.000 euro. Opvallend is dat oud-financieel topman Roozen – die de informatie van het Verbond van Verzekeraars doorspeelde – géén sanctie krijgt opgelegd. De reden daarvoor is dat Roozen niet bij DSI geregistreerd was, meldt een woordvoerder desgevraagd.

Deelname aan DSI is namelijk niet verplicht. Het is een in 1999 door de financiële sector opgericht instituut. Bijna vijfduizend financieel adviseurs, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders zijn erbij aangesloten. Wie zich aansluit, dient zich te laten certificeren en wordt daarbij door DSI getoetst op integriteit, kennis en vakbekwaamheid.

Iedereen kan tuchtzaken bij DSI onder de aandacht brengen. Opvallend in de voorkenniszaak is dat Delta Lloyd die zelf eind 2015 bij DSI heeft aangekaart via een ‘incidentmelding’, dus na het vertrek van Hoek en Roozen en na de miljoenenboete van DNB. DSI is vervolgens een onderzoek begonnen. De tuchtcommissie die Hoek heeft veroordeeld bestaat uit onafhankelijke externe experts. Ze kan verschillende sancties opleggen: van boetes (tot maximaal 25.000 euro) en berispingen tot royementen. De afgelopen jaren legde de tuchtcommissie gemiddeld één sanctie per jaar op. Met vijf sancties tot nog toe is 2019 een van de strengste in de DSI-geschiedenis.

Hoek was niet bereikbaar voor commentaar. Hij kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.