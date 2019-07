‘Siberische Malediven’ trekken aandacht van Instagram-sterren en justitie

Een Russische vrouw in een doorschijnend witte tanktop giet water over zich heen. Op de achtergrond van de video blinkt het turquoise water van een meer. ‘De Siberische Malediven’ wordt het al genoemd, dé plek voor Russische influencers om plaatjes te schieten voor Instagram.

Het enige probleem: die mooie kleur in het water komt door giftige stoffen van een nabijgelegen kolencentrale. De Russische justitie doet nu onderzoek naar mogelijke illegale dumping rond de plek.

Het meer is in handen van het Russische energiebedrijf SGK, dat het gebruikt om as van de kolencentrale te dumpen. Het is een van de grootste centrales in Siberië, die energie levert voor de nabijgelegen stad Novosibirsk. Toen foto’s van het gifgroene meer viral gingen, waarschuwde het bedrijf dat het water gevaarlijke metaaloxides bevat wat kan leiden tot allergische reacties. Het water moest in ieder geval niet gedronken worden. Bovendien bestaat volgens SGK het risico dat bezoekers vast blijven zitten in de giftige blubber in en rond het meer.

„We vragen mensen die selfies willen maken om niet in de asdumpingsplek te vallen!”, schreef het bedrijf in een oproep.

Extra beveiliging

Duizenden Russische bezoekers trokken zich weinig aan van de alarmerende berichten. Om de toestroom van mensen tegen te houden werden wegversperringen opgetrokken en bewakers ingezet. „Er hangt een sterke geur van wasmiddel”, zei een fotograaf na bezoek tegen lokale media.

Ook is het kleine meertje een populaire plek voor net getrouwde stelletjes om huwelijksfoto’s te maken en voor ‘strand’-bezoekers in bikini. Er is zelfs een apart Instagram-account opgezet onder de naam ‘Malediven van Novosibirsk’ waarop foto’s en video’s van het meer verzameld worden.

Een bezoeker in een bivakmuts liet zich fotograferen terwijl hij op een opblaasbare eenhoorn op het meer dreef. „Het is niet gevaarlijk om er te zwemmen. Alleen werden mijn benen de volgende ochtend licht rood en kriebelden ze twee dagen”, schreef hij erbij.

SGK zegt zich altijd aan milieuwetgeving te hebben gehouden. Het openbaar ministerie van Novosibirsk maakte dinsdag bekend te controleren of dat zo is.