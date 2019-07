Ruim 20 Afghaanse commando’s gedood bij poging tot oppakken Taliban-leider

Meer dan twintig Afghaanse commando’s zijn in de nacht van maandag op dinsdag omgekomen bij een mislukte poging een leider van de Taliban te arresteren. Dat meldt persbureau AFP woensdag. De militairen zijn waarschijnlijk in een hinderlaag gelopen.

Het gevecht vond plaats in de westelijke provincie Badghis, waar volgens inlichtingen van de Afghaanse regering een hooggeplaatste Talibanstrijder zou verblijven. Veertig commando’s werden in vier helikopters op de vermoedelijke verblijfplaats van de man afgestuurd.

Ter plekke werden de militairen echter al snel omsingeld. Na een urenlang vuurgevecht zijn 21 van hen gedood. De rest zou gevangen zijn genomen, melden plaatselijke functionarissen aan AFP. Andere bronnen maken melding van bijna dertig doden: sommige gevangen genomen militairen zouden later ook zijn omgebracht. Zelf hebben de Taliban het volgens persbureau Reuters zelfs over 39 dodelijke slachtoffers aan Afghaanse zijde.

Naar eigen zeggen waren de Taliban getipt over de op handen zijnde aanval. Daardoor konden ze hun belangrijkste mensen op tijd uit het gebied terugtrekken en een hinderlaag voorbereiden.

Vorige week hebben de Taliban voor het eerst in achttien jaar oorlog serieuze vredesgesprekken gevoerd met de Afghaanse regering, al is het nog lang niet zeker dat die ook iets gaan opleveren. Het geweld in Afghanistan gaat intussen door. De afgelopen vijf jaar zijn volgens president Ashraf Ghani 45.000 politieagenten en militairen om het leven gekomen. Daarnaast vonden vele duizenden burgers de dood.