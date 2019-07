Rabobank meldt zich als potentiële koper Eneco

Rabobank voegt zich bij de partijen die een poging willen doen energieleverancier Eneco te kopen. Dat bevestigt een woordvoerder woensdag na berichtgeving van het AD. De bank trekt samen met investeringsfonds KKR Infrastructure op in een nieuw gevormd consortium.

Over welk bedrag Rabobank van plan is te bieden op het nutsbedrijf, wil de woordvoerder nog geen uitspraken doen. Na inzage van de boeken van Eneco, die alle geïnteresseerde partijen de komende maanden krijgen, wordt een bedrag geformuleerd. Het bedrijf zou zo’n 2,5 tot 3 miljard op moeten brengen. Rabobank ziet volgens de woordvoerder vooral kansen in de duurzame strategie die beide bedrijven nastreven. Eneco zou onder Rabobank zelfstandig kunnen blijven opereren, zegt de bank.

Meerdere gegadigden

Eerder dit jaar kondigde Shell samen met pensioenuitvoerder PGGM aan een bod te willen doen op Eneco. Insiders zien die bedrijvencombinatie tot nu toe als grootste kanshebber om de nieuwe eigenaar te worden. Sindsdien hebben ook het Japanse Mitsubishi en de Australische investeringsmaatschappij Macquarie Infrastructure zich gemeld. Tot nu toe heeft geen van de potentiële kopers concreet over de hoogte van hun bieding gesproken. Dat is overigens ook niet bepalend. Eneco wordt per ‘gecontroleerde veiling’ verkocht.

Eneco, één van de de grootste energieconcerns van Nederland, kondigde in december vorig jaar aan zichzelf te laten veilen. In 2017 splitste netbeheerder Stedin zich af van de holding waarna de aandeelhouders, 53 Nederlandse gemeenten, van Eneco af wilden. Dat zorgde in eerste instantie voor diepe verdeeldheid binnen het bedrijf, maar na tussenkomst van de Ondernemingskamer, ging de centrale ondernemingsraad van Eneco vorig jaar akkoord.

De gecontroleerde veiling van Eneco vindt in de loop van dit jaar plaats, waarna de uiteindelijke overname volgend jaar rond moet komen. „We hopen dat eind van het komende jaar de handtekeningen bij de verkoop zijn gezet en de verkoop in 2020 af te ronden”, zei bestuursvoorzitter van Eneco Ruud Sondag in december.