Raad van State vernietigt bestemmingsplan Twente Airport

Op de voormalige vliegbasis Twenthe mogen geen recreatiepark en bedrijven komen. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten in een beroep dat was aangespannen door drie milieuorganisaties in de omgeving van het vliegveld bij Enschede.

De uitspraak vloeit voort uit de eerdere uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid. Volgens de bezwaarmakers zorgen de geplande evenementen en bedrijven mogelijk voor een verhoogde stikstofuitstoot die de omliggende natuurgebieden beschadigt. Het bestemmingsplan van de gemeente Enschede is met de uitspraak vernietigd.

Volgens de plannen ‘Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden’ en ‘Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones’ zouden ten zuiden van de start- en landingsbaan onder meer bedrijven en een recreatiepark komen. Ook zouden er evenementen worden georganiseerd. Stichting Lonnekerberg en omgeving (StiL), stichting Lonneker Land en Milieuraad Enschede gingen tegen de plannen in beroep.

Wanneer bestemmingsplannen in of rond natuurgebieden voor een toename aan stikstofuitstoot kunnen zorgen en daarbij de omgeving kunnen aantasten, moet er door middel van een onderzoek worden aangetoond dat de extra uitstoot gecompenseerd kan worden. De gemeenteraad van Enschede leverde echter geen eigen onderzoek aan, maar verwees bij de bestemmingsplannen naar onderzoeken in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De Raad van State oordeelde eind mei dat het PAS daar niet voor bedoeld is, omdat de daarin genoemde onderzoeken slaan op maatregelen die pas in de komende jaren zullen plaatsvinden. De gemeente Enschede zal nu een nieuw bestemmingsplan moeten maken.