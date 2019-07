Mexicaanse drugsbaron El Chapo krijgt levenslang

De Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (62) is woensdag door een federale rechtbank in New York veroordeeld tot een levenslange celstraf. Dat melden verschillende internationale media, waaronder persbureau Reuters. Guzmáns advocaten hebben al aangekondigd in beroep te gaan.

Waar met de veroordeling van Guzmán géén einde aan komt, is de bloeiende drugshandel van Mexico naar de Verenigde Staten. Opvolgers staan al klaar.

Het Sinaloakartel, een van de grootste en meest gewelddadige criminele organisaties van Mexico, handelde onder leiding van Guzmán decennialang in cocaïne, heroïne en marihuana. Amerikaanse aanklagers schatten dat hij door de jaren heen voor meer dan 12 miljard dollar aan drugs heeft verkocht. Dat bedrag moet hij terugbetalen aan de Amerikaanse staat. El Chapo zou bovendien de opdracht hebben gegeven voor tientallen moorden. Hij werd in februari al schuldig bevonden aan alle aanklachten. Bovenop zijn levenslange cestraf komt nog eens dertig jaar cel.

Ontsnappingen

Guzmán hield zich sinds begin jaren tachtig bezig met de handel in en het smokkelen van harddrugs, voornamelijk vanuit Mexico naar de Verenigde Staten. Dat gebeurde in eerste instantie via tunnels onder de grens. Later werden op grote schaal boten en vliegtuigen ingezet. De kartelleider werd twee keer gearresteerd en vastgezet. Hij wist echter twee keer op spectaculaire wijze te ontsnappen, in 2014 door een ventilatieschacht naar een anderhalve kilometer lange tunnel die onder zijn cel was gegraven. In januari 2016 werd hij opnieuw gearresteerd, en ontkwam Guzmán niet meer. Een jaar later werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Daar houdt men er rekening mee dat El Chapo zal worden opgesloten in de U.S. Penitentiary, Administrative Maximum Facility in de staat Colorado, volgens Reuters de best beveiligde gevangenis van de Verenigde Staten. Sinds de opening in 1994 is nog nooit iemand uit deze gevangenis ontsnapt.