KV Mechelen alsnog gestraft voor competitievervalsing

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft woensdag in hoger beroep beslist dat KV Mechelen en vier van zijn bestuurders schuldig zijn aan competitievervalsing. Daarmee lijkt de Belgische competitiesoap na bijna anderhalf jaar ten einde.

Het BAS oordeelde dat Mechelen komend seizoen geen Europees voetbal mag spelen. De club plaatste zich in mei als bekerwinnaar voor de groepsfase van de Europa League. Ook prolongatie van de bekerwinst zit er niet in: Mechelen wordt voor één seizoen uitgesloten van de Croky Cup, zoals de beker in België sinds 2015 heet.

Geen terugzetting naar 1B

De uitgedeelde straffen zijn volgens het BAS het gevolg van „daden van competitievervalsing”. Bestuurders van Mechelen poogden in maart 2018 de competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren te verkopen, in een laatste poging om degradatie te ontlopen naar 1B – het tweede competitieniveau in België. Waasland-Beveren ging niet op het verzoek tot omkoping in, Mechelen won de wedstrijd met 2-0, maar degradeerde alsnog.

Mechelen promoveerde afgelopen seizoen als kampioen van 1B naar 1A, de Belgische eredivisie, waarin het ondanks de veroordeling komend seizoen speelt. De Geschillencommissie van de Belgische voetbalbond KBVB eiste terugzetting naar 1B, maar in een tussentijdse uitspraak besliste het BAS vorige week anders. Volgens het arbitragehof was terugzetting reglementair niet mogelijk, óók als matchfixing werd bewezen. Deze woensdag werd ook nog eens bekendgemaakt dat Mechelen het nieuwe seizoen begint zonder puntenaftrek.

KV Mechelen heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Op de clubwebsite staat dat Mechelen wacht op de „motivatie” van de uitspraak van het BAS.

Europa League

Het is nog onbekend welke gevolgen de uitspraak heeft voor het vrijgekomen startbewijs voor de Europa League. De UEFA moet beslissen of deze mag worden overgenomen door een andere Belgische club. De KBVB zegt op zijn website „alles in het werk [te] stellen” om het Europese ticket te behouden.