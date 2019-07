Kevin Spacey niet langer vervolgd voor aanranding

Justitie in de Amerikaanse staat Massachussets heeft een zedenaanklacht tegen acteur Kevin Spacey laten vallen. Dat meldt persbureau AP woensdag. De man die Spacey had aangeklaagd wegens aanranding, weigert volgens AP te getuigen. Spacey heeft de beschuldigingen van meet af aan ontkend.

Bij gebrek aan medewerking van de man die Spacey beschuldigde, heeft de openbaar aanklager in het Cape and Island District de zaak tegen Spacey van de rol laten halen. De aangever was gesommeerd zijn mobiele telefoon beschikbaar te stellen aan het strafrechtelijk onderzoek. Daarop stonden volgens Spacey’s verdediging sms-berichten die de acteur vrij zouden kunnen pleiten. Die berichten had de man volgens de advocaten verwijderd. Toen hij daarover verder bevraagd werd, trok de man zich terug.

De zaak kwam eind 2017 aan het rollen door toedoen van de moeder van de jongen, een journalist. Spacey werd ervan beschuldigd de destijds 18-jarige jongen een jaar eerder dronken te hebben gevoerd in een café, en daarna te hebben betast. Uit schaamte had de jongen nooit aangifte durven doen, was het verhaal.

Spacey is in het verleden vaker van seksueel ongepast gedrag beschuldigd. In 2017 verbrak Netflix alle banden met hem, nadat acteur Anthony Rapp Spacey ervan beschuldigde hem in 1986 te hebben aangerand. Rapp was destijds veertien. Tot een strafzaak heeft de beschuldiging nooit geleid.