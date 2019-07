Jeugdtheatermaker Jetse Batelaan ontvangt Zilveren Leeuw: ‘een statement’

De Biënnale van Venetië lauwert de Nederlandse regisseur en toneelschrijver Jetse Batelaan (41) met de Zilveren Leeuw 2019 voor Theater. Hiermee is hij de eerste Nederlander die deze belangrijke onderscheiding ontvangt. De jury van de Biënnale roemt Batelaan als een „vernieuwend kunstenaar” die voorstellingen maakt „van een grote visuele kracht waarin hij hedendaagse mythes opnieuw interpreteert”. Zijn „theatrale magie is zo groot dat hij zelfs de meest sceptische toeschouwer weet te verleiden”.

Met name ontvangt Batelaan de Zilveren Leeuw voor zijn inzet voor kinder- en jeugdtoneel, een genre dat meestal op de tweede plaats komt. „Batelaan geeft aan jeugdtheater het belang terug”, aldus de jury. Batelaan studeerde aan de regieopleiding van de Amsterdamse Theaterschool en was verbonden aan onder meer Ro Theater, mimetheater Bambie en Theatergroep Max. Sinds 2013 is hij artistiek leider van Theater Artemis, een gezelschap dat op nationale en internationale podia zeer gewaardeerde jeugdvoorstellingen brengt.

Aanstaande maandag ontvangt Batelaan de prijs in het classicistische Teatro Carlo Goldoni uit 1622 in de binnenstad van Venetië. Daar spelen ook twee van zijn voorstellingen in de 47ste Biënnale, Het Verhaal van het Verhaal en Oorlog.

Jetse Batelaan. Foto Biënnale van Venetië

Batelaan zegt „zeer vereerd te zijn met de onderscheiding”. Vooral met de extra nadruk op zijn verdiensten voor het jeugdtheater is hij gelukkig. „Ik beschouw dat als een statement van de jury”, aldus Batelaan door de telefoon. „In Nederland zijn we gezegend met een rijk en veelzijdig theater voor de jeugd, maar dat is in Italië niet zo. Daar neemt men het kindertheater minder serieus dan het volwassen toneel. In een autoriteitsgevoelig land als Italië zal de toekenning van de Zilveren Leeuw voor jeugdtheater beslist een grote impact hebben. Voor mij was toneel voor de jeugd nooit een vehikel om educatieve voorstellingen te maken, integendeel. Ik wil dat kinderen uitdagend theater te zien krijgen en geconfronteerd worden met ernstige onderwerpen. Mijn voorstellingen zijn als ‘halffabrikaten’. Voor de toeschouwers is een even belangrijke rol weggelegd als voor de spelers. Het publiek voltooit de uitvoering.”

Deze bekroning benadrukt Batelaans status als internationaal rijzende ster. In januari van dit jaar ging in Frankfurt zijn nieuwste voorstelling voor jeugdigen in première, onder de titel (…..) , die in september te zien is tijdens de Ruhrtriennale. Dit vooraanstaande festival noemt Batelaan „de meest onconventionele protagonist van het nieuwe theater”. Eerdere prijswinnaars van de Zilveren Leeuw voor Theater zijn onder meer Rimini Protokoll en Angélica Liddell. De Duitse dramaturg Jens Hillje van het Gorki Theater uit Berlijn ontvangt de Gouden Leeuw voor zijn hele oeuvre.