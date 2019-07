De mens als attribuut van uitvindingen

Stillevens met een mens erop: dat is hoe de foto's van gebruiksvoorwerpen kort zijn te typeren. Het Franse Nationaal Archief verzocht uitvinders in 1915 om hun ideeën vast te leggen. En zo gebeurde: tussen 1915 en 1938 werden wetenschappelijke en industriële uitvindingen niet alleen gestimuleerd maar ook bewaard. De foto bleek een ideale methode om te laten zien waarvoor een uitvinding bedoeld was en hoe die te gebruiken was. De vooruitgang werd als het ware vastgelegd op zwart-wit-beeld. Soms staat er een mens op, maar als dat al het geval is dan is de mens vooral een attribuut. De mens als attribuut in het verlangen naar vooruitgang, het fascineert. Tot 22 september zijn deze foto's te zien bij het jaarlijkse fotofestival Rencontres d'Arles