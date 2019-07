Eigenaar Pearle mogelijk in buitenlandse handen

Brillenverkoper GrandVision, eigenaar van onder meer optiekketens Pearle en Eyewish, komt mogelijk in handen van EssilorLuxottica, de grootste brillenfabrikant ter wereld. Het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica is in gesprek met grootaandeelhouder HAL Investments over het overnemen van de aandelen, zo maakte HAL woensdag nabeurs bekend. Essilor is onder meer producent van de merken Ray-Ban en Oakley.

HAL Investments zag zich geroepen de overnamegesprekken in een persbericht te bevestigen nadat de koers van GrandVision woensdag in de namiddag ineens omhoog sprong, zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor was. GrandVision is voor 77 procent in handen van HAL, de overige aandelen zijn genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Het aandeel van de brillenverkoper sloot de dag met een winst van 8,8 procent. Investeerder HAL, die eveneens beursgenoteerd is, eindigde 3,4 procent hoger.

Ingewijden melden aan De Telegraaf dat de gesprekken zich nog in een zeer vroeg stadium bevinden. HAL stelt in de verklaring dat „er nog geen overeenkomst is bereikt” en dat er „geen garantie kan worden afgegeven dat deze gesprekken tot zo’n overeenkomst gaan leiden”.

Een overname van GrandVision zou passen in de trend dat een steeds groter deel van de brillenmakers en -verkopers in handen komt van een steeds kleiner aantal partijen. GrandVision zelf ontstond ook op die manier. De firma bestaat uit 34 winkelformules die in de loop der jaren werden samengevoegd of overgenomen. GrandVision (3,7 miljard euro omzet, 36.000 werknemers) is actief in meer dan veertig landen en heeft wereldwijd zo’n zevenduizend filialen. Op de beurs is het bedrijf 6,7 miljard euro waard.

EssilorLuxottica (8,9 miljard euro omzet, 82.000 werknemers) is eveneens een samenvoeging: het bedrijf ontstond toen de Franse lenzenmaker Essilor en de Italiaanse brillenfabrikant Luxottica twee jaar geleden hun krachten bundelden. Het bedrijf is eigenaar van enkele tientallen designmerken, heeft wereldwijd ongeveer negenduizend winkels en wordt gewaardeerd op 52 miljard euro. Na het nieuws over de overnamegesprekken sloot het aandeel 1,4 procent lager. (NRC)