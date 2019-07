Gerechtshof VN: India moet doodstraf Pakistaan voor spionage herzien

Pakistan moet de terdoodveroordeling voor spionage van de Indiër Sudhir Jadhav herzien. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag het land woensdag opgedragen, meldt persbureau Reuters. Het is de nieuwste ontwikkeling in een hoog oplopende ruzie tussen India en Pakistan over Jadhav, die volgens New Delhi onschuldig is.

Zo lang Pakistan de zaak van Jadhav opnieuw aan het bekijken is, mag zijn executie bovendien niet voltrokken worden, aldus het Gerechtshof. Waar de herziening van het doodsvonnis aan moet voldoen, is overigens onduidelijk - het ICJ heeft het slechts over een „effectieve herziening”. Als Pakistan de uitspraak naast zich wil neerleggen, heeft het ICJ bovendien geen middelen om naleving af te dwingen. India en Pakistan hebben nog niet gereageerd.

Na het uitspreken van het doodsvonnis tegen Jadhav in 2017 stapte India naar het ICJ, de hoogste rechtbank van de VN. Het land deed een verzoek tot vrijlating van Jadhav. De internationale rechters bevolen in plaats daarvan uitstel van Jadhavs executie, zodat ze de zaak konden onderzoeken.

Ontvoerd uit Iran

Jadhav werd in maart 2016 opgepakt door Pakistan. Volgens de Pakistanen gebeurde dat in de provincie Beloetsjistan, waar opstandelingen al tientallen jaren tegen de regering vechten. Pakistan beschuldigt aartsvijand India ervan die strijd te sponsoren. Jadhav zou zich schuldig hebben gemaakt aan spionage en sabotage. Een militaire rechtbank veroordeelde hem in 2017 ter dood.

Volgens India was Jadhav echter helemaal geen spion en hebben de Pakistanen hem ontvoerd vanuit Iran, waar hij als ondernemer actief zou zijn geweest. India beweert ook dat Jadhav op geen enkele manier in overheidsdienst was, terwijl het land wel erkent dat de man in het verleden officier was bij de marine.

Het Internationaal Gerechtshof oordeelde woensdag ook dat Pakistan onwettig heeft opgetreden door Indiase diplomaten niet toe te staan Jadhav te bezoeken in de gevangenis. Daarmee was Pakistan in overtreding van het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer uit 1967.