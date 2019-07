Hardhandige arrestatie Michael P. moet worden onderzocht

Het Openbaar Ministerie (OM) moet de arrestatie van Michael P., moordenaar van Anne Faber, strafrechtelijk onderzoeken. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam woensdag beslist. P. liep bij de arrestatie volgens het hof „ernstig letsel” op.

Bij eerder onderzoek van de Rijksrecherche bleek dat de vijf politieagenten die P. arresteerden verantwoordelijk waren voor dat letsel. Het OM ging niet over tot vervolging omdat bewijs voor opzet ontbrak. Michael P. diende tegen deze beslissing een klacht in, die nu gegrond is bevonden door het hof.

Lees ook: Was keiharde arrestatie van Michael P. toelaatbaar?

Afgescheurd stukje bot

Bij de aanhouding scheurde een stuk bot in de schouder van P. af. Ook zou hij zijn geïntimideerd door een politiehond, met de dreiging dat die los gelaten zou worden als P. niet zou vertellen waar de op dat moment mogelijk nog in leven zijnde Faber was.

Volgens het hof hebben de autoriteiten vooralsnog geen plausibele verklaring gegeven voor het letsel dat P. heeft opgelopen. Justitie moet daar nu „uitputtend onderzoek” naar doen. Ook moet het OM van de rechter kijken naar de instructies die het aanhoudingsteam meekreeg voor de aanhouding van P. Zo wil het hof weten of die duidelijk genoeg waren.

Het hof benadrukt dat deze kwestie losstaat van de strafzaak tegen P., die vorige maand in hoger beroep werd veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor het verkrachten, ontvoeren en doden van Anne Faber.