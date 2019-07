Eerste album van Suske en Wiske brengt 13.100 euro op

Een exemplaar van het allereerste Suske en Wiske-stripalbum, Op het eiland Amoras (1947), is bij Catawiki van eigenaar verwisseld voor het recordbedrag van 13.100 euro. Dat heeft het veilingplatform woensdag met een persbericht bekendgemaakt.

Suske en Wiske is een populaire Belgische stripreeks bedacht door Willy Vandersteen, die later door anderen is voortgezet. Op het Eiland Amoras is het eerste album met de vrienden Suske en Wiske in de hoofdrollen. In het allereerste stripalbum van Vandersteen, Rikki en Wiske in Chocowakije (1945), kwam Suske nog niet voor.

Het geveilde album is in zwart-wit gedrukt en in een bescheiden oplage, omdat Vandersteens eerste album geen verkoopsucces was. Maar de verkoop van de eerste Suske en Wiske werd een verkoopsucces en het album is dikwijls herdrukt, later ook als Het eiland Amoras.

Het verkochte exemplaar verkeert in een onverwacht goede staat, zegt Rik Lok, stripexpert bij het veilingplatform: „De lage oplage en de broosheid maakt dat het album zeer moeilijk te vinden is, vooral in een eerste druk en in topconditie.”

De verkoper is een grote Vlaamse stripboekenhandelaar, laat een woordvoerder van Catawiki weten. De koper is een BV, een Bekende Vlaming, die stripboekenverzamelaar is. De verzamelaar wenst anoniem te blijven. Een jaar geleden veilde Catawiki een ander Suske en Wiske-album voor 9.000 euro, het oude record.