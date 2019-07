Duitsland stelt vaccinatie tegen mazelen verplicht

Duitsland gaat schoolgaande kinderen verplichten om zich te laten vaccineren tegen de mazelen. Dat meldt dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung. Een wetsvoorstel daartoe van minister van Volksgezondheid Jens Spahn werd woensdag aangenomen door de bondsregering, en zou volgend jaar al van kracht moeten worden. De wet zal naar verwachting ook door het parlement komen.

Desinformatie via sociale media zaait in allerlei landen twijfel over nut en effectiviteit van vaccinatie. Waarom zijn mensen sceptisch over het nut van vaccins?

De wet maakt het voor kinderdagverblijven en scholen mogelijk om niet-ingeënte kinderen te weigeren. Bij iedere nieuwe inschrijving moeten ouders een bewijs van inenting kunnen overleggen. Kinderen die al ergens staan ingeschreven, krijgen tot en met juli volgend jaar de tijd om bewijsmateriaal van hun prik te leveren. De verplichte vaccinatie gaat ook gelden voor onderwijzers, personeel in de zorg en mensen die werken in de vluchtelingenhulp.

De wet introduceert daarnaast een boetesysteem voor ouders met kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, of in een dagopvang. Wanneer zij niet kunnen aantonen dat hun kind is gevaccineerd tegen de mazelen, riskeren ze vanaf maart volgend jaar boetes die op kunnen lopen tot 2.500 euro. Er wordt een uitzondering gemaakt voor Duitsers die aantoonbaar niet tegen het mazelenvaccin kunnen. Spahn wil verzekeraars verplichten om afspraken te maken met lokale GGD’s, zodat het laten vaccineren voordeliger en aantrekkelijker wordt.

Vaccinatiegraad

Het aantal gevallen van de mazelen in Duitsland neemt, net als in veel andere westerse landen, de laatste jaren toe. Volgens persbureau DPA zijn er alleen dit jaar al meer dan vierhonderd nieuwe diagnoses gesteld. In 2018 bleef de teller steken op 543 Duitse gevallen van de mazelen.

In Nederland achtte de Commissie Kinderopvang een landelijke vaccinatieplicht begin deze maand nog niet nodig. Wel pleitte de commissie na een onderzoek van een halfjaar voor een ondergrens wat betreft de vaccinatiegraad. Als die ondergrens is bereikt, zouden kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen moeten weigeren.