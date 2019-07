Aardappel- en uienhandelaren verdacht van witwassen

Bij drie aardappel- en uienhandelaren in Zeeland en Noord-Holland zijn vorige week doorzoekingen gedaan in verband met mogelijke witwaspraktijken. Dat maakt het OM woensdag bekend. De handelaren worden verdacht van het aannemen van grote bedragen contant geld via tussenpersonen in West-Afrikaanse landen.

In het onderzoek gaat het niet om boeren, maar om tussenpersonen die het voedsel in het buitenland verhandelen. De handelaren namen volgens het OM voor „tientallen miljoenen euro’s” contant geld aan van illegale bankiers en geldkoeriers landen als Mauritanië, in plaats van de transacties via de bank te regelen.

Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen van verdachte transacties door banken en accountants bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit. FIU-Nederland, organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie, doet onderzoek naar verdachte financiële transacties. Naar schatting werd tussen 2014 en 2019 bijna 150 miljoen euro aan contant geld aangenomen door Nederlandse aardappel- en uienhandelaren. Dat gebeurt volgens het OM in sommige gevallen via bankiers en geldkoeriers die de „boodschappentassen vol contant geld” bij de handelaren aanleveren. Hoe het geld van de makelaars in Afrika bij de Belgische of Nederlandse handelaren terechtkomt, wordt volgens het OM nog onderzocht. “Daar hebben we nog onvoldoende zicht op.”

Naar de drie handelaren loopt een strafrechtelijk onderzoek. Vermoedelijk overtreden zij de anti-witwaswet, waarin staat dat een contante betaling boven de 10.000 euro bij de FIU moet worden gemeld. Bij de doorzoekingen is onder meer administratie in beslag genomen. De handelaren hebben tegenover het OM verklaard dat zij contant geld aannemen omdat er geen goed bancair systeem zou zijn in de landen waar zij zaken mee doen.

Limiet cashbetalingen

Het geld is volgens het OM vermoedelijk afkomstig van criminele organisaties die actief zijn in de internationale drugshandel. „De ondergrondse bankiers vermengen op deze manier legale en illegale geldstromen”, aldus een OM-woordvoerder. Over het algemeen nemen Nederlandse banken het contante geld aan van de handelaren, „omdat er een verklaring voor is, namelijk dat aardappelen of uien daadwerkelijk geleverd zijn”.

Of handelaren in andere sectoren mogelijk ook meewerken aan dergelijke witwaspraktijken, kan justitie niet zeggen. „Dit onderzoek heeft zich specifiek op deze bedrijven, omdat daar de meldingen die bedrijven betroffen”, aldus de woordvoerder.

In de strijd tegen witwassen verbiedt Nederland per 2021 cashbetalingen vanaf 3.000 euro. België, Frankrijk, Italië en nog 12 andere EU-landen hebben al een dergelijke limiet ingesteld. Het Nederlandse kabinet wil met de maatregel een zogenaamd „waterbedeffect” voorkomen, zodat de criminele gelden niet naar Nederland uitwijken.