Den Haag krijgt een Pim Fortuynstraat

De gemeente Den Haag gaat een straat of plein vernoemen naar de in 2002 vermoorde politicus Pim Fortuyn. Die toezegging heeft burgemeester Pauline Krikke (VVD) dinsdag gedaan aan Hart voor Den Haag, de grootste partij in haar coalitie.

Fortuyn wordt op voorspraak van gemeenteraadslid René Oudshoorn op de zogeheten ‘lijst te vernoemen personen’ geplaatst. Dat wil zeggen dat hij in aanmerking komt om de naamgever te worden van een nieuwe locatie in de stad. „Wanneer er nieuwe straatnaamgeving benodigd is met het juiste naamgevingsthema, komt Pim Fortuyn in aanmerking voor vernoeming”, schrijft burgemeester Krikke.

Rotterdam, waar de LPF-leider woonde ten tijden van zijn dood, heeft na diens dood een pleintje in het centrum van de stad vernoemd naar Fortuyn. Daar staat ook een standbeeld van de politicus.

Van der G.

Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 op het Mediapark in Hilversum doodgeschoten. Zijn moordenaar Volkert van der G. kreeg een celstraf van achttien jaar opgelegd, waarvan hij er twaalf uitzat. Eerder dit jaar was er sprake van dat Van der G. geëmigreerd zou zijn maar hij woont, zo ontdekte dagblad De Stentor, gewoon in Apeldoorn.

Omdat minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) de kans klein acht dat Van der G. nog eens een misdrijf pleegt, zijn de regels waaraan hij zich dient te houden onlangs versoepeld.