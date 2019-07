De vijf plagen van de politie

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) belooft extra agenten, maar die zijn er nog niet. In mei concludeerde de Algemene Rekenkamer dat van de 65 miljoen euro die in 2018 bedoeld was voor driehonderd extra wijkagenten en honderdtachtig extra rechercheurs, 27,9 miljoen euro daadwerkelijk daaraan was uitgegeven. Per saldo daalde het aantal inzetbare agenten met 674 fte. Nieuwe agenten moeten eerst worden geworven en opgeleid. Na jaren van bezuinigingen heeft de politieacademie tijd nodig om agenten goed op te leiden.

Agenten moeten meer werk doen, in minder tijd. „Roosters kunnen maar nauwelijks gedraaid worden”, zegt Den Besten. Wijkagenten moeten meer nooddiensten draaien: bij een 112-melding moeten ze dan op pad. Hoe meer uitval van agenten, hoe vaker collega’s ingeroosterd worden en hoe minder ze in hun wijk komen. Bij de invoering van de Nationale Politie was het doel nog dat zo’n wijkagent 80 procent van zijn tijd in een wijk is. Maar dat wordt zelden gehaald, concludeerde de commissie-Kuijken.

Het is onder politieagenten eerder regel dan uitzondering: om het weekend werken, in de zomer soms zelfs weken achter elkaar. Daar komen de vele nachtdiensten nog bij. Agenten doen het, want ze kunnen niet anders. „Maar het piept en kraakt”, zegt Rob den Besten, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie.

Botsende culturen

Vrouwelijke agenten ervaren seksuele intimidatie, agenten met een multiculturele achtergrond discriminatie, en burgers worden door agenten in een app-groep uitgescholden voor „kankermongolen, kankerlijers, pauper-allochtonen, kankervolk, kutvolk en kutafrikanen”. Maar interne meldingen over zulk grensoverschrijdend gedrag negeert de leiding van de Nationale Politie, concludeerde politiecoach Carel Boers in zijn ontslagbrief, die hij afgelopen weekend toelichtte tegenover NRC.

Na het artikel twittert een groep agenten: „Wij zijn het zat om als dienders in de media regelmatig generaal in de hoek te worden gezet als „racistische en seksistische bende”, wellicht gebaseerd op eenzijdige informatie! Dat werkt ondermijnend voor het werk op straat.”

Wat je ziet, zegt Jan Struijs van de vakbond, is dat „de polarisatie in de maatschappij de politie is binnengedrongen. We zitten in een emancipatieproces. Meer diversiteit is hard nodig, want je wilt aansluiting houden bij de maatschappij.”

Lute Nieuwerth, portefeuillehouder diversiteit bij de politie: „Het is een uitdaging voor ons. We moeten cultureel sensitiever worden. Maar sommige agenten moeten wennen aan het tempo van veranderingen.” Dat een ‘botsing tussen culturen’ noemen, vindt hij te ver gaan. Maar dat het schuurt, ziet hij ook.

Omstreden is ook het op straat etnisch profileren van mogelijke verdachten; het door de politie staande houden van mensen op basis van afkomst of huidskleur. Het zou criminaliteit oplossen, maar feitelijke onderbouwing ontbreekt ervoor. Vorig jaar kwamen er bij de politie 43 klachten over zulke profilering, waarvan één gegrond werd verklaard. In december deden veertien gekleurde Nederlanders in de documentaire Verdacht hun verhaal over de keren dat ze onterecht door de politie staande werden gehouden.