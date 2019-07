Caleb Ewan troeft Groenewegen nét af in massasprint

De Australiër Caleb Ewan heeft woensdag de elfde etappe van de Tour de France gewonnen. Hij was in het centrum van Toulouse de snelste in de massasprint, nét iets sneller dan de Nederlander Dylan Groenewegen.

De licht heuvelachtige etappe ging over 167 kilometer van Albi naar Toulouse in het zuiden van Frankrijk. Meteen na de start ontsnapte een groep van vier renners. De Belg Aimé De Gendt en de Fransmannen Anthony Perez, Stéphane Rosetto en Lilian Calmejane kwamen tot een maximale voorsprong van ruim drie minuten. Die slonk echter langzaam en, ondanks dat De Gendt in zijn eentje nog wat langer vooruit bleef, slokte het peloton ook hem op zo’n vier kilometer voor de finish op.

Terpstra uit de koers

De Nederlander Niki Terpstra van Total Direct Energie kwam op nog geen dertig kilometer voor de streep lelijk ten val, waarbij hij zijn schouder ogenschijnlijk blesseerde. Hij stapte nog op, maar besloot zich een paar kilometers later toch uit de Tour terug te trekken.

Voorin in het algemeen klassement is niets veranderd. De Fransman Julian Alaphilippe rijdt nog steeds in het geel en heeft ruim 1 minuut voorsprong op de Brit Geraint Thomas. Egan Bernal uit Colombia en de Nederlander Steven Kruijswijk volgen daar kort achter.